陸媒報導11月舉行對話 中美推進AI風險通報機制

美中將於11月舉行人工智慧對話，大陸官媒央視「玉淵譚天」昨（2）日引述中方談判相關人士表示，兩國計畫在下次對話推進三方向，包含共同探討AI風險分類和分級標準、敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求，以及將AI治理置於更廣泛的中美交流框架。

玉淵譚天2日進一步提出三個面向，一是AI風險分類和分級標準，包括可以被定義為重大風險的情形、哪些模型行為屬於嚴重失控等。

二是敲定AI風險事件通報範圍、流程與要求。文中表示，一旦出現模型失控、逃逸事件，中美雙方都需要第一時間掌握事件情況、判斷風險等級。這套機制還需要有相應約束，包括哪些事件需要上報、多久之內完成通報、哪些資訊要共享等。

三是將AI治理置於更廣泛的中美交流框架中。文中強調，人工智慧討論應該讓中方充分參與，讓更多國家的聲音被聽到。