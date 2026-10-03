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G7將釋出1億桶戰略儲油

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國正向中東增派七艘軍艦及至少9,000名官兵，可能準備擴大對伊朗攻勢，但在傳出歐洲正討論釋出戰略儲油以緩解燃油價格飆漲壓力後，國際油價2日應聲下挫，布蘭特跌破每桶100美元。

隨後法國總統馬克宏2日召開記者會並宣布，七大工業國集團（G7）將釋出多達1億桶石油和柴油。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨2日盤中下跌3.6%至每桶98.60美元；西德州中級原油期貨價格下挫4.8%至每桶88.40美元。

馬克宏說，這是由國際能源總署（IEA）協調的行動，將在未來四個月內進行，G7希望藉此促使燃料價格下跌。

馬克宏目前是G7輪值主席國的領袖。他說：「我們已共同承諾，將按照我提到的比例釋出這些戰略儲油，並將重點放在柴油上；我們也都承諾確保不會實施出口禁令，而川普明確地強調了這一點。」川普同日也在社群媒體發文表示，歡迎這項最新行動。

這項計畫將在前20天內大幅釋出柴油庫存。柴油價格過去幾周在美國、歐洲與亞洲都維持在每桶200美元以上，原因是受到包括伊朗戰爭、俄烏衝突，以及中國限制燃料出口等因素的衝擊。根據RAC的數據，英國柴油價格2日首次突破每公升2英鎊。

今年3月伊朗戰爭爆發後不久，IEA已協調一項釋放4億桶戰略儲油的計畫，但川普批評歐洲沒有以夠快的速度將這些石油投入市場。

先前美國施壓歐洲，警告若不釋出柴油戰略儲備，可能禁止美國柴油出口。分析師警告，美國若限制出口，恐使柴油短缺惡化，甚至反過來推高美國汽油價格。

G7 戰略 伊朗

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