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俄國總統將出席深圳APEC會議 普丁：準備會晤中美領袖

經濟日報／ 記者廖士鋒／台北報導
亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月在大陸深圳市舉行。除中美元首將再度會晤外，俄羅斯總統普丁也將赴會。 路透
亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月在大陸深圳市舉行。除中美元首將再度會晤外，俄羅斯總統普丁也將赴會。 路透

亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月在大陸深圳市舉行。除中美元首將再度會晤外，俄羅斯總統普丁也將赴會。路透報導，普丁表示，他已經準備好與大陸國家主席習近平和美國總統川普舉行三方會晤，但須先敲定議程。中美雙方均未對美中俄可能於深圳舉行三方會晤一事回應。

普丁1日於瓦爾代國際辯論俱樂部上透露中美俄三方會晤的消息。克里姆林宮發言人烏沙科夫1日表示，普丁、川普及習近平有可能在APEC峰會期間舉行三方會談。烏沙科夫在接受俄羅斯國營電視台訪問，被問及三國元首會面可能性時回應指：「確實討論過這個議題」。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁在瓦爾代年會上還談到他與習近平的關係。普丁說，「很遺憾，我暫時不會說漢語，習近平主席也暫時不會說俄語」，但他和習近平無需言語就能互相理解，他和習近平在交流時沒有任何文化障礙。

他透露，不久前在印度（新德里金磚峰會），他和習近平在沒有翻譯員的情況下單獨交流，「只要他或者我說出某句話，我們在沒有翻譯員，不知道對方語言的情況下就理解了對方」。

普丁指出，在他訪問北京時，簽署了相關宣言，俄中一定會沿這一方向合作，「我們知道並感謝中國夥伴」、「俄中友好關係是世界政治穩定的重要因素」。談及北極開發的議題，普丁說，「我相信，我們能夠建立起合作，能夠積極使用北方海路，以實現俄羅斯與中國的利益」。

中美 俄羅斯 習近平

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