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世衛：2023年全球平均餘命73.3歲 近COVID疫情前

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世衛：2023年全球平均餘命73.3歲 近COVID疫情前

中央社／ 日內瓦2日綜合外電報導
平均餘命示意圖。 聯合報系資料照
平均餘命示意圖。 聯合報系資料照

世界衛生組織（WHO）今天表示，全球平均餘命已經接近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前的水準，但健康餘命恢復速度較為緩慢。

WHO年度全球衛生估計報告指出，2023年全球平均餘命達到73.3歲，接近COVID-19疫情爆發之前2019年的73.4歲。

COVID-19疫情蔓延危機，曾讓2021年全球平均餘命驟降至71.5歲。

WHO數據部門主管拉布里克（Alain Labrique）說道：「延長壽命是公共衛生領域的偉大成就之一。」

他還呼籲，下一個挑戰是確保增加的壽命在良好健康狀態下度過，各國衛生體系要進行調整，以因應人口不斷變化之需求。

WHO提到，全球健康餘命恢復的速度較慢，2023年為62.8歲，相較2019年還低0.4歲。

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