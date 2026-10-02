聽新聞
0:00 / 0:00
10月美日聯演 美軍新型飛彈首次部署日本與那國島
日本放送協會（NHK）2日引述相關人士報導，美軍和日本自衛隊本月舉行「利劍」（Keen Sword）大型聯演期間，美軍的新型陸基反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），將首次部署在距台灣最近的日本領土與那國島；自衛隊射程逾100公里的陸基反艦飛彈預計也將首次部署在該島。
該報導稱，日美相繼在日本「國境之西」的沖繩縣與那國島部署軍備，被認為旨在嚇阻中國大陸，預料也將引發部分當地居民反彈。日本共同社2日報導稱，日美此舉恐刺激大陸。
NMESIS藉由能遠端操作的無人車輛，裝載射程180多公里的陸基反艦飛彈，被視為美軍陸戰隊濱海團（MLR）的主要裝備之一。美軍MLR以日本的離島為據點，能在「有事」時做出快速反應。
除了NMESIS，美軍這次也首度在與那國島部署短程「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）。
利劍聯演自19日起展開，為期11天，想定日本受武力攻擊等狀況。此次將有共數萬名兵力參演，包括約4.5萬名自衛隊官兵，在日本各地與周邊海、空域展開實兵操演。澳洲、加拿大、法國及德國等國也參演。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。