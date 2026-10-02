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強化邊境管制應對威脅 歐盟加碼46億投資無人機

中央社／ 布魯塞爾2日專電

為強化邊境安全並因應日益增加的混合威脅，歐盟將加碼1.3億歐元（約新台幣46.6億元）投入無人機技術。同時，也將強化歐洲國際邊界管理署（Frontex）職責。

據歐洲新聞台（Euronews）報導，歐盟司法與內政部長會議1日到2日於盧森堡舉行，會中提出加強投資無人機技術的決議。這場會議也是自休達危機爆發以來，各國的部長首度針對移民與邊境管制問題面對面談話。

報導引述歐盟內政和移民事務執委布倫納（MagnusBrunner）指出，運用新技術與無人機對於邊境防護至關重要，同時也能守護歐盟的關鍵基礎設施。經過討論後，決定在既有的計畫上追加1.3億歐元。

布倫納所提到的既有計畫是在今年2月由歐盟執委會公布，資金規模達2.5億歐元的「無人機及反無人機安全行動計畫」，主要協助成員國投資陸地與海上邊境監控。投資目標涵蓋無人機與反無人機系統的採購、整合至各國監控網絡，以及其他用於反制混合威脅的技術。

布倫納提到，還將透過歐盟的「邊境管理與簽證工具（BMVI）」，另外提供1.7億歐元給歐洲國際邊界管理署（Frontex）及各國邊境安全主管機關，用於採購無人邊境監控裝備。

報導指出，加上這次的追加資金，歐盟在新型邊境監控技術的總投資額突破5億歐元，顯示歐洲對邊境安全防護日益重視。同時，在危機管理需求上升與新興混合威脅日益增加之際，外界普遍認為歐洲國際邊界管理署的職責與角色重要性將進一步強化。

歐盟 邊境管制 無人機

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