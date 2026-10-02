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DMZ地雷炸傷軍人…南韓要求北韓道歉 金與正回嗆：真的很卑鄙
兩韓非軍事區（DMZ）上月發生地雷爆炸，造成3名南韓軍人重傷，南韓已要求北韓為此道歉。北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天斥責南韓「卑鄙」。
法新社報導，兩韓1950年至1953年的韓戰以停戰協定告終，未簽署和平條約，因此兩韓技術上仍處於戰爭狀態。兩韓非軍事區則是1953年停戰後劃設的緩衝地帶，地雷密布。
北韓本週已否認是上月兩韓非軍事區地雷爆炸事件的肇事者。南韓軍方本週則要求北韓正式道歉，並稱這起事件「明顯違反停戰協定」。
根據法新社，對於南韓要求道歉一事，北韓當局今天首次公開回應。金與正指出，南韓「居然要求道歉」，這種做法「真的很卑鄙」。
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