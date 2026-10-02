美軍撤離伊拉克 庫德族生存策略：與鄰和平相處

9月30日，美國正式結束在伊拉克多年的軍事任務。這讓住在伊拉克庫德斯坦自治區的庫德族人在憂慮安全真空的情緒中，夾雜對未來的茫然感。但他們認為，靜觀其變並與鄰國維持和平關係，是現階段最佳生存方式。

庫德族是全世界最大的無國籍民族，總人口約3000萬至4500萬，一般分散在土耳其、敘利亞、伊拉克與伊朗4國。但唯有伊拉克讓庫德族享有自治區，擁有自己的政府和武裝部隊。

由於地緣政治的複雜性，庫德族在歷史上常面對區域內的戰火和流離失所，也因此總給外界留下一種擁有「驍勇善戰氣魄」的印象。「庫德族武裝力量」（peshmerga）在庫德語中即是「不怕死的人」之意。

1991年波斯灣戰爭後，伊拉克庫德族起義，在遭到海珊政權鎮壓時，美國投入空中及地面力量，為其提供人道援助並建立安全區；往後也多次採取軍事行動保護伊拉克庫德族。

長期關注觀察中東政治局勢，同時在當地有龐大家族與影響力的伊拉克庫德族青年易馬丁（Imad），1日透過網路電話接受中央社記者訪問時首先表示，庫德族社群對美軍此次撤離伊拉克主要存在兩種看法：一方面擔心將失去美國長期提供的安全保護傘；另一方面也有人認為，美軍基地本身就是伊朗攻擊目標，因此撤軍未必全然是壞事。

當地媒體「Kurdistan24」根據庫德斯坦地區政府聲明報導稱，自2月以來，自治區已遭伊朗無人機和導彈襲擊超過1000次。

美國外交政策研究所（FPRI）資深研究員沙勒（Mohammed Salih）1日指出，庫德族對美軍撤離有相當程度的不安與疑慮，因為過去30年來，美國一直是庫德地區重要的安全保障力量。當地人關心軍隊撤走後，華府是否仍願意繼續承擔和保障庫德地區的安全。

土耳其安納杜魯國家通訊社（Anadolu Agency）常駐艾比爾的中東與庫德地區政治記者伊登（PaulIddon）在9月初美軍從艾比爾移走防空系統後曾分析過，目前難以確定美軍撤走後，伊朗及伊拉克境內民兵是否會減少對庫德地區的攻擊，但他認為屆時美軍也有可能會繼續從伊拉克境外基地提供有限支援。

易馬丁同時是有許多追隨者的網紅，他指出，伊朗多年來不斷要求美軍離開伊拉克及周邊地區，因此9月30日當美軍最後一批部隊從庫德斯坦自治區首府艾比爾（Erbil）基地撤離時，也讓部分庫德族人產生「伊朗打勝仗」的感受。

易馬丁進一步說，庫德族社群普遍都不希望讓自己成為美伊衝突的前線，因此過去這些年都對伊朗保持正面合作的務實態度。且以目前局勢而言，與伊朗直接發生衝突的壞處可能多於好處。

至於聚集在伊拉克境內，反對伊朗政府的伊朗庫德族武裝力量，易馬丁則強調，那些武裝組織並非自治區正式軍隊。自治區當地僅對他們提供居住及基本生活協助，並要求他們不要利用自治區領土來攻擊伊朗，避免讓自治區承受更大安全風險。

接著當記者問到美軍撤離伊拉克後，自治區與伊拉克的關係是否會起變化時，易馬丁特別解釋說，自1991年起，伊拉克庫德斯坦自治區便已建立穩固的自治架構，並擁有自己的安全部隊，因此庫德族社會對目前的自治制度有更深的認同，不太會輕易放棄。現今的伊拉克政府也已明確接受自治區存在的事實，清楚知道雙方沒有必要再次走向勞民傷財的戰爭。

相較之下，敘利亞庫德族在美國逐步撤離敘利亞後，決定與敘利亞中央政府融合在一起。敘利亞政府也承認庫德族的民族身分，並保障庫德族語言及人權。

因此，易馬丁相信，伊拉克庫德斯坦自治區並不會走到敘利亞庫德族的那一種處境。他同時也認為，自治區目前沒有必要尋求獨立，反而應繼續與巴格達維持合作關係。

中東和平與安全論壇（MEPS）、英國及歐盟政策部門主管帕拉尼（Kamaran Palani）9月28日在美國「全球庫德倡議」中也提到，美軍撤離後，庫德領導層應加強安全部隊的統一與制度化，並避免與伊拉克中央政府陷入對抗。

易馬丁還提到一個使中央政府難以完全控制庫德族的重要因素，那就是自治區內多山的特殊地理環境。易馬丁所居住的蘇雷馬尼亞（Sulaymaniyah）是自治區第二大城，地形高且山脈多崎嶇，完全具備外人難以控制和追查行蹤的關鍵地理條件。

此外，易馬丁和庫德族同胞普遍擁有一個「保土地比保國籍更重要」的見解。他說，中東近百年來，邊界始終不斷在變動；然而，各族群與土地之間的連結卻未因此消失。他以敘利亞庫德族為例表示，只要人留在自己的土地上，即使政治環境改變，未來還是有可能迎接新機會；然而，人員一旦出現大規模遷離，就很難再要求外界承認庫德族社群在當地的存在性。

這也讓易馬丁感傷地聯想到，巴勒斯坦今天在加薩或是約旦河西岸遇到「被驅趕」的困境。這也是為什麼即使庫德族多年來不斷被4國國界分割，他們仍能頑強地堅守在自己的土地上，使用自己的庫德語、穿戴自己的傳統服飾，以及傳遞自己的文化到今天。

最後把美軍撤出後的安全格局拉到整個中東地區來看時，易馬丁認為，美國「保護者」的角色正在整個中東地區被重新檢視。過去許多海灣國家都認為，在當地設置美軍基地可以提供安全保障。但今年中東衝突升高後，部分海灣國家的美軍基地遭到攻擊，美軍對當地的保護網也破裂了。「所以，美軍駐紮是否真的能為當地帶來安全？」海灣國家開始萌生這樣的負面想法。

這種矛盾也反映在伊拉克和自治區。易馬丁說，「這正是許多中東國家目前面臨的兩難」，「美軍留不留」這件事都各自留下不同的潛在風險。

「現在沒有人能明確告訴我們，美軍撤離後究竟會帶來更多戰爭還是更多和平。我們只能靜觀其變。」易馬丁以無奈的語氣緩緩道出。

對庫德人而言，這種觀望並非消極，而是在歷經多年戰亂，看遍不同地緣政治變局後所形成的生存策略。

易馬丁直言，庫德族無法同時與伊朗、土耳其及伊拉克對抗，也沒有足夠的軍備承擔大規模戰爭。因此最務實的方法，就是避免成為他們任一方的敵人。只要守住核心目標——保有自治、避免戰爭，讓這片土地上的庫德人可以繼續安心生活下去。

在周邊強權競逐之際，與這些鄰居大國維持和平關係，在易馬丁和其他庫德族人的眼中，就是現階段最佳生存方式。