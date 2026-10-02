快訊

鍋子驚見殘肢…香港女模碎屍案 狠心前丈夫、公公為掩屍味「湯裡加蘿蔔」

台灣消費力太狂！買爆好市多這分店稱冠全球 皮克敏課金占全球逾半

聽新聞
0:00 / 0:00

為安排會談？與金正恩私交甚篤 前NBA球星羅德曼和川普同場造勢

中央社／ 德州丹頓2日綜合外電報導
與北韓領導人金正恩私交甚篤的前美國職籃NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）近日偕同美國總統川普出席造勢場合。 美聯社
與北韓領導人金正恩私交甚篤的前美國職籃NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）近日偕同美國總統川普出席造勢場合。 美聯社

北韓領導人金正恩私交甚篤的前美國職籃NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）近日偕同美國總統川普出席造勢場合。川普屢次提到希望再次會晤金正恩，但迄未接獲對方回應。

路透社報導，前NBA球星「小蟲」羅德曼昨天隨同川普（Donald Trump）現身德州丹頓一家卡車工廠，待川普發表談話後，繼續前往美國奧克拉荷馬州南部城市杜蘭特（Durant）出席期中選舉造勢大會。

羅德曼為何陪同川普出席造勢活動尚不得而知，但他曾在杜蘭特就讀大學和打籃球，與當地有些淵源。

羅德曼加入川普此次行程，正值川普設法安排與金正恩再次面對面會談。

川普在丹頓的彼得比爾特汽車公司（Peterbilt）告訴車廠員工：「我們想要了解金正恩，因為當時雙方遇到一些問題，其實我和金正恩處得不錯，不過最了解他的人是羅德曼。」

川普發表演說之際，羅德曼坐在一輛半聯結車的車尾。他頭戴一頂芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）黑色帽子，身穿印有自己高舉獎盃圖案的T恤和黑色鉚釘牛仔褲。

羅德曼隨後跳入總統車隊，準備北上前往奧克拉荷馬州。他告訴路透社，希望和川普聊聊「人生」。他被問及近期是否有意願前往北韓時，笑著說：「只要你買好機票就可以了。」

川普在他第一任期與金正恩舉行過3次高規格會談，但他重返白宮後尚未安排類似行程。

即使北韓持續發表強硬言論、堅持擁核政策，川普仍稱金正恩是可以合作的朋友。

川普預計出席11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，他屆時可能有機會與金正恩碰面。

美國 金正恩 羅德 NBA 川普 北韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南韓情報機構：金正恩極度肥胖 心血管疾病風險高

普亭表態美中俄三方峰會 學者：縱使有強度也不會太大

川普選前秀南韓2,000億美元能源投資案 核電、阿拉斯加LNG入列

川普受訪稱習近平健康狀況佳 讚上周峰會「非常好」

相關新聞

杜拜航空喋血案機長阻墜機 視訊印度總理稱「不能讓大家喪命」

杜拜航空一架班機近日發生副機長襲擊機長的事件，印度籍機長馬查爾今天透過視訊告訴印度總理莫迪，他為了保護機上乘客而採取行動...

為安排會談？與金正恩私交甚篤 前NBA球星羅德曼和川普同場造勢

與北韓領導人金正恩私交甚篤的前美國職籃NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）近日偕同美國總統川普出席造勢場合。川...

DMZ地雷炸傷軍人…南韓要求北韓道歉 金與正回嗆：真的很卑鄙

兩韓非軍事區（DMZ）上月發生地雷爆炸，造成3名南韓軍人重傷，南韓已要求北韓為此道歉。北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天斥...

911後航安新風險…杜拜航空駕駛艙喋血案 機組員審查安檢可能趨嚴

以色列擁有全球最嚴格搭機安檢措施之一；遵守國際航空安全標準則令阿拉伯聯合大公國引以為豪。但是這些防護作為卻無法阻止飛航兩...

日本擬追加對俄制裁、鎖定影子艦隊 普亭：關係惡化責任在日本

日本政府1日開始研議對俄羅斯追加制裁，預計對象包括規避制裁、運輸俄國能源的「影子艦隊」油輪。俄羅斯總統普亭同日表示有意與...

基輔再響爆炸聲 俄要「凍倒」烏克蘭？紐時揭下波攻勢目標：斷水斷電

俄烏戰爭即將進入第五個冬天，基輔再度響起爆炸聲。本周三凌晨，俄羅斯飛彈與無人機擊中一座大型火力發電廠和其他能源設施。天亮時，好幾個社區已斷水斷電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。