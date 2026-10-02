為安排會談？與金正恩私交甚篤 前NBA球星羅德曼和川普同場造勢

與北韓領導人金正恩私交甚篤的前美國職籃NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）近日偕同美國總統川普出席造勢場合。川普屢次提到希望再次會晤金正恩，但迄未接獲對方回應。

路透社報導，前NBA球星「小蟲」羅德曼昨天隨同川普（Donald Trump）現身德州丹頓一家卡車工廠，待川普發表談話後，繼續前往美國奧克拉荷馬州南部城市杜蘭特（Durant）出席期中選舉造勢大會。

羅德曼為何陪同川普出席造勢活動尚不得而知，但他曾在杜蘭特就讀大學和打籃球，與當地有些淵源。

羅德曼加入川普此次行程，正值川普設法安排與金正恩再次面對面會談。

川普在丹頓的彼得比爾特汽車公司（Peterbilt）告訴車廠員工：「我們想要了解金正恩，因為當時雙方遇到一些問題，其實我和金正恩處得不錯，不過最了解他的人是羅德曼。」

川普發表演說之際，羅德曼坐在一輛半聯結車的車尾。他頭戴一頂芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）黑色帽子，身穿印有自己高舉獎盃圖案的T恤和黑色鉚釘牛仔褲。

羅德曼隨後跳入總統車隊，準備北上前往奧克拉荷馬州。他告訴路透社，希望和川普聊聊「人生」。他被問及近期是否有意願前往北韓時，笑著說：「只要你買好機票就可以了。」

川普在他第一任期與金正恩舉行過3次高規格會談，但他重返白宮後尚未安排類似行程。

即使北韓持續發表強硬言論、堅持擁核政策，川普仍稱金正恩是可以合作的朋友。

川普預計出席11月在中國深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，他屆時可能有機會與金正恩碰面。