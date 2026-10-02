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杜拜航空喋血案機長阻墜機 視訊印度總理稱「不能讓大家喪命」

中央社／ 新德里2日綜合外電報導
印度籍機長馬查爾今天透過視訊告訴印度總理莫迪，他為了保護機上乘客而採取行動，「自己不能讓大家喪命」。 美聯社
印度籍機長馬查爾今天透過視訊告訴印度總理莫迪，他為了保護機上乘客而採取行動，「自己不能讓大家喪命」。 美聯社

杜拜航空一架班機近日發生副機長襲擊機長的事件，印度籍機長馬查爾今天透過視訊告訴印度總理莫迪，他為了保護機上乘客而採取行動，「自己不能讓大家喪命」。

莫迪（Narendra Modi）於社群媒體發布一段影片顯示，馬查爾（Smit Machchhar）躺在病床上說道：「我當時試著保住自己性命，但我知道自己不能讓大家喪命。」

杜拜航空（Flydubai）一架波音737客機9月30日原本預定要從阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv），當時機上載有174名乘客。

擁有17年飛行經驗的馬查爾表示：「我有多處傷勢，倒了下去。那時，自己能感覺飛機正下墜。我知道這是最後一搏，駕駛艙門就在那裡。」

他還指出：「儘管在那時遭到襲擊，但我還是打開門，大家都進來了。」

馬查爾提到，多年飛行經驗使他即使在受傷的情況下， 也能明白發生什麼事。

相關當局正調查事件詳細情況，據報副機長在飛行途中襲擊馬查爾，並引發爭奪飛機控制權的肢體衝突。

在乘客與機組人員共同合作下，最終客機改變航線避免墜毀，且迫降於沙烏地阿拉伯。

莫迪則讚揚馬查爾的行動協助拯救上百人性命，阻止了一場大慘劇。

印度 杜拜航空 莫迪

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