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911後航安新風險…杜拜航空駕駛艙喋血案 機組員審查安檢可能趨嚴

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導
美聯社報導，搭載包括8名機組人員在內182人的杜拜航空（flydubai）FZ1073航班9月30日從杜拜（Dubai）飛特拉維夫（Tel Aviv）期間，副機長在駕駛艙內刺傷機長，所幸乘客及時介入，阻止一場可能的重大悲劇發生。 美聯社
美聯社報導，搭載包括8名機組人員在內182人的杜拜航空（flydubai）FZ1073航班9月30日從杜拜（Dubai）飛特拉維夫（Tel Aviv）期間，副機長在駕駛艙內刺傷機長，所幸乘客及時介入，阻止一場可能的重大悲劇發生。 美聯社

以色列擁有全球最嚴格搭機安檢措施之一；遵守國際航空安全標準則令阿拉伯聯合大公國引以為豪。但是這些防護作為卻無法阻止飛航兩國間一個航班發生駕駛艙喋血而深陷險境。

美聯社報導，搭載包括8名機組人員在內182人的杜拜航空（flydubai）FZ1073航班9月30日從杜拜（Dubai）飛特拉維夫（Tel Aviv）期間，副機長在駕駛艙內刺傷機長，所幸乘客及時介入，阻止一場可能的重大悲劇發生。

該航班緊急轉降沙烏地阿拉伯，人機平安。目前包括沙烏地、阿聯、以色列當局正一同調查此一事件，美國與阿曼也協助釐清犯案動機。

以色列前國家安全顧問胡拉塔（Eyal Hulata）表示：「在這起件之前，來自機師或機組人員的威脅不被認為是可能發生的情境。安全工作通常大多聚焦於乘客及其行李上。接下來或許會有所調整，機組人員將面臨更嚴格安檢。」

以色列的安全措施重點鎖定以色列的航空公司以及從班古里昂國際機場（Ben-Gurion InternationalAirport）出境航班。然而海外會是致命弱點，飛以色列航班的安檢程序隨起飛國而異，以色列當局較難予以監管。

●機師審查及起飛前安檢各國標準不一

調查人員尚未公開用來刺傷機長的物品，也未說明該物品究竟是被帶上飛機還是原本就在飛機上。

風險管理公司國際SOS（International SOS）資深安全顧問、波音公司（Boeing）前安全長柯曼達特（Dave Komendat）表示，機組員起飛前安檢原則上「應該幾乎完全比照乘客的安檢流程」，不過世界各地作法不盡相同。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，以色列和外國航空公司之間早有協議，與以色列沒有建交國家籍的機師不得執飛進入以色列航班。

以色列當局指出，涉案杜拜航空副機長為阿曼人，而以色列與阿曼並無外交關係。這引發該名嫌犯為何得以執飛前往特拉維夫航班的疑問。

國際民航組織（International Civil AviationOrganization）對機師審查和發照定有基本標準，各國主管機關及航空公司則可以作出額外要求。

航空安全專家巴克拉克（Menachem Bachrach）表示，以色列多依賴外國政府和航空公司負責審查自家機組員，這次事件可能凸顯執行上的疏失，而不是規定本身有問題。

巴克拉赫說：「與其急著再收緊安檢，我認為可能只是有人沒有依規定執行。」

●沙烏地、約旦最初拒絕喋血航班降落

航空網路安全顧問公司CYVIATION董事長、國籍航空以色列航空（El Al）駐班古里昂機場前安全主管阿拉德（Arik Arad）表示，以色列航空會定期評估機師飛行適任性，其他航空公司執行頻率可能較低。

柯曼達特指出，機組人員通常在入職前會進行背景查核、藥物檢測並且定期接受健康評估。調查人員將釐清同事是否曾對這名副機長表達疑慮，以及若有，杜拜航空是否採取過因應措施。

阿聯與以色列的調查小組也可能檢討班機發出求救訊號之後的應變流程。

曾經聽取該航班飛航管制（Air Traffic Control）通話內容人士透露，機上有機組人員向航管通報劫機事件並且請求救護車待命。因未獲授權受訪而要求匿名的這位知情人士表示，沙烏地和約旦當局起初皆拒絕允許該班機降落。

機組人員最終說服沙烏地當局，讓飛機得以在其西北部塔布克（Tabuk）的蘇爾坦親王國際機場（PrinceSultan bin Abdulaziz International Airport）降落。

國際航空標準要求各國於班機遭到劫持或其他「非法干預」時予以盡力協助並且提供優先權。但是蒙特婁麥基爾大學（McGill University）航太法律研究所共同所長柯瑞亞（Vincent Correia）解釋，1944年「國際民用航空公約」（Convention on International CivilAviation）僅要求各國於「可行範圍內」提供協助，屬於「相對寬鬆義務」。

專精國際航空法的紐約律師葛林（Justin Green）指出，實務上，國際民航組織針對被劫持飛機的指引可能與各國自身利益衝突。他表示，主權國家有權決定在其領空和機場發生的一切事務，「因此一個國家可以將其安全利益置於機上乘客和機組人員的安全之上」。

他說：「在恐攻事件中，國家可能會擔心嫌犯像911事件那樣利用飛機作為武器。我認為鑑於當前戰爭態勢，區域各國都處於相當高度警戒狀態，這可能導致他們起初拒絕讓飛機降落。」

●911後駕駛艙上鎖 喋血案凸顯新風險

該航班的機長雖然受傷，仍力抗副機長攻擊，撐到他能打開該架波音737（Boeing 737）駕駛艙門，讓乘客協助制伏嫌犯、杜拜航空其他機組員接手駕駛，最終讓182名機上人員獲救。

自從2001年911事件後，全球航空公司強化駕駛艙門並且予以鎖上，以防不法分子闖入。但是杜拜航空這起事件及過去因機師自殺而引發的空難反而凸顯駕駛艙內威脅存在的風險。

航空風險諮詢公司Osprey Flight Solutions情報長波里（Matthew Borie）表示，從業人員對航空安全漏洞有更深入的了解，而且能獲得他們經常接觸的安全人員信任。

波里說：「不幸的是，如果心懷惡意的內部人員意圖這類不軌，他們恐怕其實正是深知最脆弱環節之所在以及如何加以突破的人。」

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