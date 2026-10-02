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日本擬追加對俄制裁、鎖定影子艦隊 普亭：關係惡化責任在日本

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本政府1日開始研議對俄羅斯追加制裁，預計對象包括規避制裁、運輸俄國能源的「影子艦隊」油輪。 美聯社
日本政府1日開始研議對俄羅斯追加制裁，預計對象包括規避制裁、運輸俄國能源的「影子艦隊」油輪。 美聯社

日本政府1日開始研議對俄羅斯追加制裁，預計對象包括規避制裁、運輸俄國能源的「影子艦隊」油輪。俄羅斯總統普亭同日表示有意與日本合作，但重申日俄關係惡化的責任方是日本。

日本「讀賣新聞」報導，歐洲各國正加強對俄制裁，日本也將跟進。8月普亭（Vladimir Putin）訪問南千島群島（Southern Kurils）中的擇捉島，日本首相高市早苗曾強烈譴責，表示「絕對無法接受」。

日本向來在南千島群島議題上與俄羅斯有主權爭議，日本稱其為北方領土或北方四島。北方四島包括齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島，日本主張四島為日本固有領土，但二戰結束後由蘇聯占領，目前仍由俄羅斯實際控制。

「讀賣新聞」分析，在日俄關係持續冷卻之際，日本追加制裁也可能是為了展現對俄羅斯違反國際法的強硬立場。

所謂「影子艦隊」，被認為是負責將俄羅斯原油運往中國及印度的船隊。日本此次追加制裁，目的是為打擊原油交易，削弱俄羅斯的重要收入來源。

此外，日本政府也正在研議擴大對俄羅斯出口管制的品項，並強化管制。

高市早苗首相9月在美國紐約與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時，曾表示日本將與國際社會合作，持續對俄羅斯實施制裁。

另一方面，「朝日新聞」報導，普亭1日在莫斯科舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai DiscussionClub）會議上，被問及俄羅斯全面入侵烏克蘭後日俄關係惡化一事時表示，「我們有意與日本合作」。

不過，他也指出，「對俄羅斯實施制裁的是日本」，重申日俄關係惡化的責任在日本一方。

普亭表示，「日本改變了對俄羅斯的態度。我也聽到日本高官的嚴厲發言，但我們並沒有允許我國高官做出同樣的事情。」他還指出，「我們對日本擴充軍備感到憂慮」。

此外，普亭強調，日本大型企業仍在俄羅斯持續營運，而俄羅斯也對其活動「提供支援」，並表示期待日本方面改變立場。

「朝日新聞」報導認為，日本政府仍打算持續支援烏克蘭及對俄羅斯實施制裁，短期內日俄關係恐難改善。

日本 俄羅斯 普亭 高市早苗

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