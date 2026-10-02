印度蟑螂人民黨再發起抗議 要求選委會主席下台

印度總理莫迪今天面臨新一波壓力，由Z世代人士領導的網路運動「蟑螂人民黨」、學生團體和倡議組織發起新一輪抗議，要求選舉委員會主席庫瑪因選民名冊修訂爭議辭職。

路透社報導，蟑螂人民黨（Cockroach Janta Party,CJP）在孟買舉行集會，並希望於未來幾天把抗議擴大至全國。

學生與公民社會團體則在新德里市中心賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）集結。然而，美聯社報導，警方拘留了前往抗議地點的部分反對陣營領導人，現場已被路障封鎖。

示威者主要指控，選委會以有利莫迪（NarendraModi）所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP）的方式操控選民名冊。選委會與政府則否認相關指控。

「印度快報」（The Indian Express）上月報導，選委會3名委員中，有兩人曾正式反對涉及選民名冊修訂、登記程序及選委會數位系統的多項決定。

據報導，這兩名委員質疑部分決策的合法性，但主席庫瑪（Gyanesh Kumar）無視他們的反對意見。

蟑螂人民黨召集人達斯（Saurav Das）昨天告訴印度亞洲國際新聞社（ANI）：「我們一直要求改變，但如果我們改變社會所剩的唯一工具『投票權』被奪走，這些事情就不可能發生。」

他說：「只有在庫瑪辭職後，我們才會結束抗議。」

相關爭議聚焦於去年展開的全國選民查核工作，批評人士指出，這項措施已導致數以百萬計符合資格的選民從選民名冊上被刪除。

選委會表示，這項工作是為了剔除重複登記、已死亡或不具資格的選民，以確保選民名冊的準確性。

今年稍早，蟑螂人民黨從網路上對失業及考題外洩問題的不滿中崛起，如今已成一股出人意料的政治力量。

蟑螂人民黨在迪普克（Abhijeet Dipke）領導下，率先發起針對考題外洩的大規模抗議，最終導致印度教育部長請辭。這是莫迪近年最重大的政治挫敗之一，也讓這場青年運動聲名大噪。