巴西大選周末登場 魯拉與波索納洛激烈交鋒

巴西總統大選將於4日登場，現任總統魯拉設法爭取第4個任期，他的對手是前總統老波索納洛之子、現任參議員佛拉維歐．波索納洛。兩人選前倒數幾天激烈交鋒，盼爭取選民支持。

法新社報導，80歲左翼政治人物魯拉（Luiz InacioLula da Silva）和右派的佛拉維歐．波索納洛（FlavioBolsonaro）正無所不用其極抹黑對方以爭取選民支持。

不過，這場充斥醜聞與謾罵的選戰，未能紓解巴西國內深層政治對立。巴西是該區域目前僅存的左翼堡壘之一。

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是美國總統川普（Donald Trump）的親密盟友；獲川普力挺的多名拉美右翼候選人都在選舉中勝出。

川普昨天表示他「密切注意」巴西大選。民調顯示魯拉與波索納洛目前勢均力敵，預料在10月25日舉行第二輪投票。

Quaest民調機構主任努尼斯（Felipe Nunes）告訴法新社，「選情膠著但還沒成定局」。

巴西約有1億6000萬名登記選民，不少民眾對所有候選人都感到失望。巴西昨晚舉行總統大選電視辯論，但民調領先的2名候選人缺席未到，使選民失去直接比較候選人政見的機會。

32歲魚市經理比拉諾瓦（Marcelo Vilanova）坦言，他選擇投給魯拉單純是「兩害相權取其輕」。

38歲手機行老闆賽爾斯（Lucas Sales）表態支持波索納洛，即使「他也不是最佳選擇」，因為波索納洛訴求鐵腕打擊犯罪，這是許多巴西人民最關心的其中一項選戰議題。

巴西的國家主保聖人、有「黑面聖母」之稱的阿帕雷西達聖母（Our Lady of Aparecida）近日意外成為選戰攻防焦點。坊間謠傳若波索納洛勝選，將會剝奪阿帕雷西達聖母的地位。

波索納洛對此嚴正否認，魯拉則在造勢場合手握聖母像走上台，強調「觸碰她是無法容忍的行為」。巴西選舉法院昨天下令移除相關「不實」言論貼文。

魯拉在天主教選民中支持度較高，波索納洛則獲得日益壯大的基督教福音派群體力挺。

同時，波索納洛抓住魯拉的談話大作文章。魯拉提到男性接受攝護腺檢查時常表現懦弱，「女性從小學會接受觸診檢查」，他指的是婦科檢查。

這段談話在社群媒體廣傳，被曲解為影射性侵；波索納洛進一步指控魯拉「性別歧視」。

45歲服飾店店員索沙（Gisele Sousa）不以為然地表示，「這場選舉已變成一齣鬧劇…我誰也不會投」。