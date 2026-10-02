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基輔再響爆炸聲 俄要「凍倒」烏克蘭？紐時揭下波攻勢目標：斷水斷電

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯今冬擬加強攻擊烏克蘭能源設施，讓城市陷入斷水斷電與嚴寒。圖為工人在受損建築旁修復電力線路。法新社
俄羅斯今冬擬加強攻擊烏克蘭能源設施，讓城市陷入斷水斷電與嚴寒。圖為工人在受損建築旁修復電力線路。法新社

俄烏戰爭即將進入第五個冬天，基輔再度響起爆炸聲。本周三凌晨，俄羅斯飛彈與無人機擊中一座大型火力發電廠和其他能源設施。天亮時，好幾個社區已斷水斷電。

烏克蘭官員說，這只是序幕，俄羅斯正展開新一波攻勢，要讓重點城市陷入寒冷與黑暗，最終瓦解民心與戰力。

紐約時報引述兩名知情人士報導，烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）兩周前在巴黎，向歐洲夥伴展示一份烏方聲稱攔截到的俄羅斯計畫。文件內容包括動用多達1,000枚飛彈、無人機與炸彈，分三階段癱瘓烏克蘭電網。

首先打擊西部邊境附近的變電站，切斷自歐洲進口的電力；接著摧毀水力發電廠；最後，攻擊距核反應爐不到1.6公里、連接電網的輸電設施，迫使三座運轉中的核電廠停機。

文件還顯示，俄羅斯擬首度大規模攻擊烏克蘭供水系統，包括抽水站與污水處理設施。目標是癱瘓基輔、哈爾科夫與敖德薩等城市的電力、暖氣與用水，削減其90%供電、最多90%供暖，並嚴重破壞下水道系統。

紐時表示，無法獨立驗證這份以俄文撰寫、日期標示為8月的文件。但俄羅斯總統普亭已公開表示，今冬將大規模攻擊烏國能源設施，報復烏方攻擊俄國煉油廠。

過去幾個月，烏克蘭當局斥資數億美元修復電廠與變電站，在關鍵設施上方建造防護結構，並安裝較難被擊中的小型發電設施，例如燃氣渦輪機。民眾也囤積電池與用瓦斯的小型暖爐。

但能源專家警告，這些最多只能緩衝打擊。智庫DiXi集團的負責人帕芙連科（Olena Pavlenko）形容，電網已歷經四個戰時冬季的摧殘，再撐一個冬天「就像用一個肺在跑馬拉松」。

去年冬天是戰爭開打以來最艱難的一個冬天。基輔居民經常每天停電12小時以上，抽水幫浦斷電，使高樓住戶無水可用，而電梯停擺，他們出入只能一層層爬樓梯。

一位居民回憶，去年1月，家裡整整兩周沒有暖氣，她只能用冷水為三歲女兒洗澡。她在小瓦斯爐上燒磚塊試圖取暖，卻沒什麼用。

烏克蘭擔心，今年冬季更難熬。研究機構Ukraine Facility Platform能源分析師查圖莉安（Maria Tsaturian）指出，烏國近幾個月修復的5GW（百萬瓩）發電能力，可能只需幾波攻擊就會被摧毀。

俄羅斯接連空襲烏克蘭電網，造成基輔停電。圖為今年2月停電期間的一棟公寓大樓。美聯社
俄羅斯接連空襲烏克蘭電網，造成基輔停電。圖為今年2月停電期間的一棟公寓大樓。美聯社

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 紐時 普亭 基輔

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