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星巴克進軍新疆開2店 美眾院議員痛批「道德破產」無視當地人權侵害

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
人權倡議團體及美國國會議員批評連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）首度在中國新疆開設2間門市。 路透社
人權倡議團體及美國國會議員批評連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）首度在中國新疆開設2間門市。 路透社

人權倡議團體及美國國會議員批評連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）首度在中國新疆開設2間門市；倡議人士及部分外國政府指控新疆維吾爾族穆斯林人口遭受廣泛人權侵害。

法新社報導，星巴克9月29日在新疆首府烏魯木齊開設2家門市，中國官媒也大肆報導此事。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）10月1日透過聲明批評此舉「道德破產」。

他表示，這些門市開幕「讓一個美國代表性品牌與中共對維吾爾人的殘酷打壓行動扯上關係」。

人權倡議團體「世界維吾爾代表大會」（WorldUyghur Congress）表示，星巴克「在新疆開設門市，再度選擇無視當地嚴峻的人權情勢」。

該團體另在社群媒體發文稱，「企業不應支持一個存在國家強迫勞動疑慮的經濟體。」

聯合國2022年警告，新疆可能發生「危害人類罪」，包括當地有超過100萬名維吾爾人及其他穆斯林少數族群遭拘禁。

人權團體表示，新疆持續發生強迫勞動等嚴重侵害人權行為。

中國政府則否認相關指控，並表示其政策已根除極端主義，並帶動當地經濟發展。

美國已因相關侵權指控對中國實施制裁，數個西方品牌也因與新疆的關聯而受到批評。

法國運動用品零售商迪卡儂（Decathlon）去年遭控採購新疆北部供應商生產、涉及維吾爾人強迫勞動的紡織品。

星巴克去年宣布，將把中國零售業務的控股權出售給投資公司博裕資本（Boya Capital），盼藉此振興這個全球第2大市場的業務。

星巴克 新疆 人權 維吾爾

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