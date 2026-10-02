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遭影射說謊？烏公開北韓戰俘移交否認保密 李在明怒轟要道歉：已盡量禮貌

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明9月18日在青瓦台舉行記者會。歐新社
南韓總統李在明9月18日在青瓦台舉行記者會。歐新社

南韓烏克蘭近日因2名北韓戰俘移交問題爆發爭議。首爾不滿基輔先要求對此保密，烏克蘭總統澤倫斯基卻在聯合國大會演說中單方面公開，隨後更否認雙方曾達成保密協議，因此要求基輔正式解釋並道歉。南韓總統李在明2日進一步公開批評烏克蘭，指烏方提及南北韓緊張可能升高。

韓聯社報導，李在明在X發文指出，烏方曾要求不要公開遣返北韓俘虜一事，雙方也達成共識，但烏方卻單方面公開。他說：「大韓民國總統已經盡最大限度保持禮貌，只說『感到遺憾』，結果烏克蘭卻聲稱從未就此達成協議，等於把他國元首說成說謊的人。」

李在明對此予以譴責，接著表示：「要求烏方承認雙方曾達成協議並道歉後，烏克蘭反而大談『南北韓軍事衝突迫在眉睫』，對於烏克蘭竟盼望朝鮮半島爆發戰爭，我表示嚴重遺憾。」

他並警告：「如果持續拒絕承認事實並公開道歉，我們將採取進一步措施。這是關乎大韓民國國民與國家威信的問題，不能坐視不管。」

李在明的貼文似乎是針對烏克蘭總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日在社群媒體上的發言。布達諾夫引述Newsforce訪談報導，談到北韓軍隊站在俄羅斯一方參與烏克蘭戰爭時表示：「北韓正從我們的戰爭中學習並武裝自己。」並主張北韓此舉「最重要的是為了準備在本國境內投入作戰」。

烏克蘭此前曾表示，從未承諾對北韓戰俘遣送南韓一事保密，青瓦台則批評烏方「不實說法」，並表示強烈遺憾。隨著布達諾夫的發言曝光，李在明此次似乎進一步提高施壓力道。

北韓 澤倫斯基 李在明 南韓 烏克蘭

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