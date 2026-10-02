杜拜航空機長浴血阻墜機 牙醫乘客回憶急救時刻

杜拜航空昨天發生機長遭到副機師攻擊事件，一名搭乘同班客機的以色列牙醫表示，機長大量失血，但仍努力保持清醒並成功打開駕駛艙門，救了機上174人的性命。

新德里電視台（NDTV）網站報導，牙醫肖塔（Musaev Shota）是杜拜航空（flydubai）編號FZ1073航班上4名最先衝向駕駛艙的乘客之一，當時阿曼籍副機師疑似企圖讓飛機墜毀。

肖塔協助制伏副機師後，他是第一個為印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar）進行急救的人。

肖塔接受以色列媒體訪問時回憶當時驚恐的情景說：「我沒有猶豫。我看到情況不對就跑了過去。」

他形容馬查爾「傷勢非常嚴重，頭部和雙手大量出血」。

他說：「我是機上唯一的醫師。我止住出血，機長的狀況相當穩定，直到降落前不久才有點惡化。」

肖塔告訴美國有線電視新聞網（CNN），機長渾身都是傷口，頭部和雙手皮開肉綻，幾乎像要被切成兩截。

他說：「他的情況嚴重，或許還不到危急程度，但因失血傷勢嚴重。」

這名牙醫也回憶，機長倒臥血泊中仍保持清醒與他們對話。

他告訴以色列媒體：「機長躺在那裡時仍和我們說話，說他39歲、有兩個孩子。」他還表示，副機師不只攻擊還罵機長。

他接受美聯社訪問時說，機長「一直在祈禱並且跟我說話，我當時害怕我們真的會失去他」。

這名牙醫表示，飛機在沙烏地阿拉伯塔布克市（Tabuk）緊急降落後，沙烏地醫療團隊接手治療機長，「我從他們那裡得知機長撐了下來並已脫離危險」。