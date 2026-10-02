影／烏克蘭首度實戰發射彈道飛彈！威力勝無人機 量產能力成最大考驗

烏克蘭1日表示，已首次在實戰中向俄羅斯目標發射FP-7彈道飛彈，使烏克蘭躋身少數能製造這類武器的國家之列。不過，目前仍不清楚FP-7首戰成效如何。

華爾街日報報導，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體上宣布這次攻擊，並寫道：「接下來：生產。」製造FP-7的Fire Point公司執行長特雷赫（Iryna Terekh）則說：「一枚在戰火下以創紀錄速度製造的國產彈道飛彈，已被用於戰場。」

根據Fire Point網站，FP-7最高飛行高度約60公里，射程約250公里，彈頭重量超過200公斤，是同公司FP-1長程無人機的3倍以上。一名知情人士表示，1日攻擊目標位於烏克蘭被占領地區。

彈道飛彈通常飛至極高空後高速俯衝，因此難以攔截，爆炸威力也往往比其他飛彈和無人機更大。俄羅斯彈道飛彈已在烏克蘭造成重大破壞；伊朗彈道飛彈也讓以色列、美國和波斯灣國家感到棘手，各方都已消耗大量昂貴攔截彈，卻並非每次都能成功擊落。

彈道飛彈可讓烏克蘭攻擊俄方碉堡、橋梁和建築物等無人機難以有效破壞的目標。不過，烏克蘭武器製造產能受限，加上彈道飛彈製造成本尤其高昂，除了需要精密導引系統，還必須使用能承受高速墜向地面時極端高溫的特殊材料，因此可能難以大量生產，使FP-7首次投入實戰的象徵意義可能大於軍事意義。

烏克蘭軍事製造產業高層表示，烏國缺乏足夠財力和產能，無法大量生產所需武器。海王星（Neptune）和火鶴（Flamingo）兩款巡弋飛彈雖已擊中多個俄羅斯重要目標，但因產量偏低，很少投入使用。

然而，FP-7的發射也再次顯示，烏克蘭國防工業在蘇聯解體後一度崩潰，如今已重新躋身全球最先進之列。卡內基國際和平基金會資深研究員柯夫曼（Michael Kofman）指出，目前尚不清楚FP-7的射程和準確度；投入實戰對烏克蘭是「正面的發展，但很大程度取決於具體細節，以及這些飛彈能以多快速度生產。」

報導指出，烏克蘭另有一項不同於FP-7的彈道飛彈計畫，早在2024年就已測試，卻一直難以真正起步。根據烏國官員當時說法，這項計畫缺乏產能和資金。俄羅斯則沒有同樣限制，光是7月就發射195枚彈道飛彈和極音速飛彈，創下戰時紀錄。