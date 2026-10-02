杜拜航空喋血涉恐攻？以色列稱副機師曾宗教激進化 是否孤狼待查

杜拜航空（FlyDubai）從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長事件，疑似企圖讓飛機墜毀。調查人員1日正試圖釐清犯案動機。以色列總理內唐亞胡受訪時暗示，這名已確認為阿曼公民的副機師，犯案動機可能與意識形態有關。

紐約時報報導，這名副機師身分尚未公開。內唐亞胡接受福斯新聞訪問時表示，調查人員從他的「個人資料」得知，「他曾接受伊斯蘭主義激進思想灌輸」。

內唐亞胡未進一步說明，他的辦公室1日發布一段影片，據稱是第一個抓住副機師、勒住他的脖子並將他拖出駕駛艙的以色列乘客哈尤恩（Yaniv Hayoun）回憶，副機師當時用英語說「殺了我！殺了我！」。哈尤恩認為，這代表「他的任務失敗了，因此寧願死」。他似乎也是機上唯一回報副機師曾說過這些話的乘客。

FZ1073班機在沙烏地阿拉伯緊急降落後，受傷的機長和副機師都已轉送至阿拉伯聯合大公國。阿聯表示，將主導調查這起攻擊是否與恐怖主義有關。內唐亞胡另指出，這名副機師原本就不應執飛以色列航線，因為依以色列規定，來自對以色列不友善國家的飛行員不得執行相關航班。阿曼與以色列沒有外交關係。

以色列與阿聯當局也正調查武器如何進入駕駛艙。根據內唐亞胡說法，目前有兩種可能，一是副機師避開金屬探測器，將武器偷帶過杜拜機場安檢；二是使用駕駛艙內為緊急狀況準備的斧頭。

在倫敦金斯頓大學教授航空營運的退休航空公司機師馬可．陳（Marco Chan）說，內唐亞胡所指的似乎是一把「破艙斧」（crash ax）。這類斧頭很鋒利，機組人員接受過訓練，會用來劈開機身。

這起事件仍有多項疑點待釐清，包括副機師是否單獨行動、犯案動機，以及他的意圖究竟是讓飛機墜毀，還是控制飛機並降落第三國。Axios報導，以色列官員表示，目前沒有跡象顯示伊朗涉入，但尚未排除這種可能性。一名以色列情報官員表示，以色列對外情報機構摩薩德（Mossad）與對內安全機構辛貝特（Shin Bet）也都在調查此事。

該官員表示，這名阿曼籍副機師曾經歷宗教激進化，但「目前還不知道他是否是『孤狼』，或是否有人派他去發動攻擊」。以色列第16頻道則引述另一名認識這名副機師的杜拜航空機師指出，他在該公司工作8個月，而且比大多數同事更虔誠遵守宗教規範。