為增加談判籌碼 路透：川普政府放緩飛機零件銷陸

路透社報導，據知情人士透露，川普政府一直在採取措施，將中國對美國航空供應商的依賴轉化為貿易談判的籌碼。

報導稱，美國採取措施減緩對華關鍵物資的出口，顯示美國正努力在貿易談判中增強自身影響力。華盛頓正試圖削弱北京對稀土礦的控制，而稀土礦是美國包括汽車製造、晶片製造和航空航太等眾多產業所必需。兩位消息人士稱，如果美國政府要求，美國商務部已做好準備，加大對北京的壓力。

報導提及，此次放緩體現在多個方面。路透引述兩位消息人士的話稱，美國商務部近幾週放緩了對華飛機零件的出口許可發放。

兩名消息人士稱，官員們還表示有意出台一項出口管制條例，以便更容易限制向中國出口起落架和其他飛機零件。其中一位消息人士表示，草案中包含一項新的許可要求，要求對埃克森美孚等美國供應商出口的航空液壓油進行許可。

另一位消息人士則稱，美國商務部一直在限制向中國國有飛機製造商中國商飛出口零件的數量，以防止該公司囤積零件。

報導稱，去年美中這兩大經濟體就飛機零件展開了一場激烈的爭奪戰。為了限制商用飛機零件在兩國之間的流通，業界開始擔憂飛機可能會成為貿易談判的武器。儘管美國總統川普對全球多個產業和貿易夥伴加徵了關稅，但航空航太業基本上不受影響。然而，由於地緣政治緊張局勢，該行業一直面臨零件和材料短缺的問題。例如，用於保護噴射引擎的熱塗層噴劑生產商仍在努力應對中國對稀土材料的管制，這導致了交貨延誤。

報導稱，同時，由於中國去年春天同意向波音公司購買200架飛機，因此中國尋求滿足這200架飛機使用數年的零件。該筆交易是波音近十年來與中國航空公司達成的首筆重大交易。但消息人士表示，美國一直不願為零件供應提供擔保，因為這些零件可能成為未來取得中國讓步的籌碼。

波音公司發言人表示，波音公司將一如既往地遵守美國出口規定，繼續為中國航空公司提供他們所需的零件和服務，就像我們幾十年來所做的那樣。

不過，報導稱，事實上，去年十月川普即曾表示，身為華盛頓對中國限制稀土礦物出口的回應，美國可能會對波音飛機零件實施出口管制。

報導並提到，去年，隨著華盛頓和北京之間的貿易戰加劇，美國曾對飛機產品實施了新的出口限制。去年春末，美國暫停了通用電氣航空航太生產的噴射發動機、以及霍尼韋爾為中國商飛提供導航系統和其他零件的出口許可證。