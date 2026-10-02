法學生抗議升溫至少2校遭縱火 總理召開危機會議

法國教職員短缺與校舍破舊等問題引發抗議活動日益演變成暴力衝突，官員表示，示威學生今天在至少2所學校縱火，另有1所學校的教師意外被潑到汽油。總理府召開危機會議。

路透社報導，地方當局表示，馬賽（Marseille）雨果高中（Victor Hugo High School）一名學生企圖將汽油丟進垃圾桶，汽油意外濺到教師身上。檢察署稍早曾說教師遭到攻擊並「被潑汽油」。

警方表示，數百名年輕人上午在馬賽另一所學校聖修伯里高中（Saint-Exupery High School）包圍前來滅火的消防車。攻擊者逼使消防人員棄車逃離，隨後放火燒車。

消防隊表示，西部城市南特（Nantes）曼德拉高中（Nelson Mandela high school）也發生火警。

市長副手夏托（Olivier Chateau）告訴法國新聞台（franceinfo），曼德拉高中的火災已獲控制，無人受傷。

他說，校內人員已疏散，原本要到校的學生也被拒於校外。市長辦公室不願進一步置評。

法國教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）今天晚間表示，他明天將陸續與教職員工會、家長及學生團體代表會面。

這波示威與封鎖行動始於上週，對於正值敏感時刻的政府而言成了政治引爆點。政府今天公布2027年預算案，包含一連串極不受歡迎的開支削減計畫。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）辦公室今天下午針對這波抗議召開危機會議。這波抗議活動造成數十人受傷，官員表示數百人遭到逮捕，大多為青少年。

巴黎北郊聖丹尼（Saint-Denis）有大批年輕人聚集在警力防線前，一名學生手舉的標語寫道：「我們可以在不被施放催淚瓦斯的情況下好好說明訴求嗎？」

學生指控警方採取強硬手段，包括動用催淚瓦斯。政府則譴責部分抗議活動中爆發的暴力事件，但也表示應正視並解決高中的困境。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，部分地區有滋事分子流竄於學校煽動暴力。

杰弗雷表示，若抗議群眾堵住校園出入口，學校可採遠距教學因應。他在社群平台X發文說：「暴力行動無法剝奪學生接受教育的基本權利。」