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普亭發出核武警告！加里寧格勒若遭攻擊 俄將動用所有武器

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭1日在莫斯科瓦爾代國際辯論俱樂部發表談話。法新社
俄羅斯總統普亭1日在莫斯科瓦爾代國際辯論俱樂部發表談話。法新社

俄羅斯總統普亭警告西方不要讓烏克蘭戰爭升級，表示如果位於波羅的海的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）遭到攻擊，莫斯科準備動用武器庫中的「所有武器」，包括核武

CNN報導，北約最近在加里寧格勒附近舉行軍演，並稱這是為加強嚇阻能力的防禦性演習，引發莫斯科強烈關切。俄方9月底曾警告，如果北約企圖從空中或海上封鎖這塊飛地，俄羅斯將予以報復。

普亭1日在莫斯科瓦爾代國際辯論俱樂部發表談話時表示，他無意攻擊任何歐洲國家，但若有必要，俄羅斯準備回應西方的侵略，並提到夾在北約成員國波蘭與立陶宛之間的加里寧格勒。

他說：「波羅的海的演習一場接著一場，接著又企圖扣押我們的船隻和艦艇。這一切都在升高局勢。然後，我們開始聽到有關加里寧格勒地區的說法。」並警告：「如果俄羅斯聯邦遭到直接攻擊，在這個情況下是加里寧格勒，也可能包括其他一些領土，那麼動用我國武器庫中所有武器的問題，當然將不可避免、也無可避免地被提上議程。這是無可避免的。」

普亭也承認，烏克蘭的攻擊正對俄羅斯經濟造成損失，但強調自己仍未受到嚇阻。他說，俄軍在黑海戰區攻擊軍艦和運送軍事物資的船隻時幾乎沒有失手，烏軍則使俄方超過100艘船隻無法使用，「我們開始還擊，現在我們從四面八方都收到請求：『喔，拜託不要再這樣做了。』」

他接著指出，煉油廠也是同樣情況，烏克蘭公開宣布目標是破壞俄羅斯經濟，「他們成功了嗎？部分成功。根據我們的估計，我們損失了大約1%的GDP。而且這是蓄意為之，畢竟這些是民用目標。嗯，他們得到了一個對等回應。」

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