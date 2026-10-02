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英國空軍基地疑險遇恐攻 被捕伊朗男子遭監控數日

中央社／ 倫敦1日專電
英國費爾福（Fairford）空軍基地27日疑險遭恐攻。圖為29日警方在附近的檢查站執勤。美聯社
英國費爾福（Fairford）空軍基地27日疑險遭恐攻。圖為29日警方在附近的檢查站執勤。美聯社

有美軍轟炸機進駐的英國費爾福（Fairford）空軍基地9月27日疑險遭恐攻，警方今天進一步在倫敦逮捕1名具有英國和伊朗雙重國籍的男性嫌犯。據了解，在被捕之前，他已遭警方監控數日。

英國反恐警務網（CTP）今天傍晚曾發布訊息，被捕的雙重國籍男子為27歲。但訊息發布後約3小時，警方更正這名男子年齡為25歲。

此外，在傍晚發布的第一版訊息中，警方曾提到另有一名26歲男性英國公民在倫敦接受訊問。不過，在晚間發布的更正版公告，關於26歲男子接受警詢的資訊已因為「不正確」而遭警方移除。

25歲兼具英國與伊朗籍的男子是因為涉嫌「準備發動恐怖主義行動」而被捕。警方今天稍早曾在倫敦針對兩個相關處所執行搜索。

英國警方9月27日凌晨曾在英格蘭西南部費爾福基地周邊逮捕5名英國籍、年齡23至25歲的男性，他們涉嫌違反「爆裂物法」和「反恐法」、有對空軍基地發動攻擊之虞。據了解，在基地周邊逮捕5名男子後，警方進而啟動監控今天落網的25歲雙重國籍男性。

5名英籍男子被捕後，隔天即獲警方准予保釋，引發外界議論，美國總統川普（Donald Trump）則曾公開表示「驚訝」。

英國警方未在空軍基地周邊和5名嫌犯使用的可疑車輛內、以及與他們有關的倫敦處所發現爆裂裝置，但找到一些汽油。

費爾福基地是歐洲境內最大空軍基地之一，也是歐洲境內唯一有美軍重型轟炸機進駐的基地。今年2月美國對伊朗開戰以來，英方允許美軍自費爾福基地起飛，對伊朗執行「防衛性質」的打擊行動。德黑蘭方面因此揚言，將費爾福基地視為正當攻擊目標。

英國警方表示，不排除任何調查角度、持續多線追查，且不排除有外國政府或其代理人涉入，或是一般人在知情或不知情的情況下，為外國勢力效勞。

另一方面，杜拜航空（flydubai）表定9月30日從杜拜（Dubai）飛往特拉維夫（Tel Aviv）的班機爆發駕駛艙喋血事件，差一點造成客機墜毀、機上超過170人傷亡，外界議論這可能與伊朗或中東衝突局勢有關。

川普今天說，一旦德黑蘭當局被證實涉入，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

針對英國空軍基地疑險遭恐攻，首相柏南（AndyBurnham）近日曾表示，有「強烈跡象」顯示，伊朗「扮演一定角色」。

伊朗 恐攻 英國

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