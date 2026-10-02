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俄羅斯無人機襲基輔主要橋樑 普丁拒停止長程攻擊

中央社／ 基輔1日綜合外電報導

俄羅斯無人機今天擊中烏克蘭首都主要橋樑「南方大橋」，為開戰以來首見。俄軍在冬季來臨前加強打擊烏克蘭關鍵基礎設施，總統普丁已排除與烏克蘭達成長程攻擊停火的可能性。

法新社報導，烏國首都基輔的南方大橋（SouthernBridge）今天遭遇兩架無人機攻擊。這座橋樑橫跨第聶伯羅河（Dnipro River），連接基輔東西兩側，是重要交通動脈。

通訊軟體Telegram上流傳的影片顯示，一處橋樑支撐結構附近發生爆炸，濃煙直竄天際，當時道路上的車輛及地鐵列車仍在這座橋樑通行。

大橋一度關閉，隨後重新開放。

基輔市政府表示：「根據初步檢查結果，專家未發現橋樑結構有任何重大損壞。」

俄羅斯近期加強對基輔發動無人機和飛彈攻擊，讓基輔幾乎持續處於空襲警戒狀態。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天排除與烏克蘭達成長程攻擊停火的可能性。

普丁說：「有人對我們說：『讓他們停止打擊你們的煉油廠，你們就停止襲擊他們的船。』簡直荒謬。」

烏克蘭昨天表示，俄羅斯前一晚開始故意對能源部門發動密集打擊，旨在冬季來臨前癱瘓電網。

俄羅斯 基輔 無人機

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