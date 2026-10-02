【專家之眼】中美AI競合與台灣角色

九月甫過的川習會，AI成為中美雙方的重要議題之一；日前川普總統邀約美國多位頂尖AI負責人會談，也在討論AI的發展路線，可見AI的重要性，非同一般。

近來中美AI競爭，正在從模型性能的較量，擴展為算力、資本、人才、產業應用與國際規則的綜合競爭。美國擁有較強的前沿研發與資本動員能力，中國則在模型追趕、應用推廣和開放生態方面形成競爭力。雙方既爭奪技術主導權，也面對共同風險。台灣如何發揮自身優勢，成為連接創新與生產的重要樞紐，是這場競爭中的關鍵議題。

首先，中美技術差距正在縮小，各有優勝。斯坦福大學《2026年AI指數報告》指出，兩國模型自2025年初以來已多次交替領先，美國仍推出更多頂尖模型，中國在論文和專利產出方面傲視群倫。排行榜只能反映部分能力，真正的競爭還包括系統可靠性、服務成本及商業回報。

美國的優勢在於，研究、投資與基礎設施之間形成較強的支撐關係。雄厚資本能夠承擔長期研發和大規模訓練，卻也帶來回報壓力。中國的重要機會，則在於將模型能力轉化為製造、物流、零售等行業的實際效益。不過，豐富場景不會自動產生生產率增長，仍須改善資料品質、業務流程和人才配置。兩國最終都要回答：AI能否持續創造超過投入的價值？

此外，晶片與算力仍是競爭的重要約束。美方先進晶片出口限制，增加了中國獲取高端算力的難度，但也推動國產替代的發展。然而，算力競爭涉及晶片、製造、軟體工具和集群效率，任何單項突破都不足以解決全部問題。美國能通過限制而提高對手成本，中國則可能通過演算法優化和工程改進緩解壓力，雙方優勢將持續變化。

與此同時，競爭並未消除合作需求。深度偽造、詐騙和自動化系統失控，都可能產生跨境影響。即使雙方在核心技術上繼續設防，也有理由圍繞事故通報、風險評估和濫用防範建立溝通。判斷關係是否改善，應觀察具體機制未來能否落實。

在此情況下，台灣可將硬體產業優勢轉化為供應鏈的穩定作用，並強調兩岸產業互補與台海和平的重要性，讓自身能力成為國際產業持續運作所需的條件。落實這一方向，台灣需要把製造優勢進一步延伸到系統整合與應用服務。例如，將晶片、伺服器與工業軟體結合，為企業提供能夠驗證效益的解決方案。如此才能提高附加價值，讓產業收益更多轉化為本地研發、人才培養和中小企業升級，減少對單一產品景氣的依賴。

未來中美AI關係更可能長期呈現競爭與有限合作並存。台灣要把握機會，需要持續提升技術能力、供應可靠性與制度信任。真正穩固的樞紐地位，來自能夠持續解決產業問題，並讓國際夥伴看見維護合作與台海穩定的共同利益。