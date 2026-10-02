數名芬蘭議員住所遭闖入 總理：可能與外國勢力有關

芬蘭當局今天表示，正在調查多起國會議員住所疑似遭闖入的案件。總理表示，這些事件「非常有可能」與外國勢力有關。

法新社報導，在媒體報導這類事件後，芬蘭國會議長哈拉霍（Jussi Halla-aho）今天證實，國會已獲悉多起闖入數名政治人物住所的事件，以及企圖闖入的跡象。

哈拉霍在記者會中表示：「我無法確切說明我們所知的疑似案件數量，但無論如何，數量可觀。」

他補充道，據信最早的一起已知案件發生在大約一年前，並強調：「目前沒有任何關於動機或誰該負起責任的資訊。」

記者問及這些疑似闖入事件背後可不可能有外國勢力時，總理歐爾波（Petteri Orpo）回答「非常有可能」、「在當前這個時代，相當有可能」。

他說：「如果有人試圖擾亂芬蘭，破壞我們的安全感，或是我們對烏克蘭等的支持，會產生反效果，這反而會讓我們更團結。」

首都赫爾辛基警方在聲明中證實，已展開初步調查，目前沒有進一步評論。

所有國會議員都已被告知要提高警覺，回報觀察到的情況，如有必要應向警方報案。

芬蘭「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）本週報導，國會議員上週曾接獲可能發生闖入事件的警告，且該報獲悉至少兩起住所遭闖入的案件。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）表示：「攻擊一名國會議員，就是攻擊民主。」