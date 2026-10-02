美國將在委內瑞拉設軍事基地？川普：正考慮做很多事情

美國總統川普日前表示，美軍今年初突襲逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛，並和委國臨時政府達成石油協議，凸顯美方在這個地區採取行動的意志。川普今天被問及是否將在委內瑞拉或南美其他國家設立軍事基地時表示，正在考慮做很多事情。

川普今天在白宮接受媒體聯訪，被問及他是否將在委內瑞拉或南美洲設立基地時表示，「我們正在考慮做很多事情」。委內瑞拉的局勢很好，「我們正接收大量的石油，我們有著很棒的關係。委內瑞拉賺了很多錢，我們也是」。

他還稱，美國將開始用委內瑞拉的石油，以非常便宜的價格填滿其國家戰略儲備，「這將會是很棒的事」。

白宮去年底發布川普2.0版「國家安全戰略」（National Security Strategy），從呈現內容來看，川普打算把軍事力量更多擺在西半球，以對抗移民、毒品等。

外電報導，川普9月底在聯合國大會發表演說表示，美國今年初突襲逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），之後又跟委國臨時政府達成石油協議，凸顯出美方在這個地區採取行動的意志。

他說：「我們的委內瑞拉行動證明，美國不會再允許針對美方的威脅在西半球立足。若有必要，我們將動用無可匹敵之軍事力量，以確保美國至關重要的國家利益。」

川普也在聯大會議期間和委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）會面。這是自美軍1月逮捕馬杜洛以來，羅德里格斯首次訪問美國。