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衣索比亞首都疑遭無人機攻擊 與厄利垂亞爆發斷交危機

中央社／ 阿迪斯阿貝巴1日綜合外電報導

衣索比亞首都昨天深夜傳出爆炸，政府將矛頭指向其指控支持反對派聯盟的鄰國厄利垂亞，今天下令驅逐其外交官並關閉在當地大使館。厄利垂亞隨後也宣布與衣索比亞斷交

3名衣索比亞外交界消息人士向路透社證實，首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）昨夜發生爆炸。這令人更加擔憂衣國北部近期再度爆發的衝突範圍擴大。

由泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）帶頭的衣索比亞反對勢力聯盟上週開始與效忠衣國聯邦政府的部隊交戰。與聯盟有關的1名消息人士今天告訴路透社，聯盟昨夜對阿迪斯阿貝巴發動數起無人機攻擊，目標包括政府軍總部。

若消息屬實，會是外界所知衣索比亞反政府勢力對首都發動的首起無人機攻擊。不過目擊者表示，當地軍事基地附近未見損毀。

衣索比亞反對派部隊與政府相關部隊的戰線，主要在泰格瑞人民解放陣線的大本營泰格瑞省（Tigray）及阿姆哈拉省（Amhara）和阿法省（Afar）等北方省分。而阿迪斯阿貝巴距離當地有數百公里遠。

這波最新衝突是衣索比亞2020至2022年內戰結束以來最大規模戰鬥升級。衣索比亞指控厄利垂亞（Eritrea）、蘇丹和埃及這3國支持反對勢力聯盟，但遭到否認。

衣索比亞外交部今天在社群媒體平台X發布聲明表示，鑒於「厄利垂亞對衣索比亞的直接和間接敵對與挑釁行為」，他們決定關閉在厄國首都阿斯馬拉（Asmara）的大使館，並要求10名厄利垂亞外交官限時48小時離境。

法新社報導，厄利垂亞外交部其後也在X發表聲明說：「厄利垂亞別無選擇，只能以相同方式回應，因此與衣索比亞斷絕所有外交關係，這將帶來一切相關負面後果。」

衣索比亞4年前結束的內戰共造成數十萬人喪生。而當時厄利垂亞是為了支持衣國聯邦政府而參戰。

衣索比亞 厄利垂亞 斷交

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