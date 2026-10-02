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川普受訪稱習近平健康狀況佳 讚上周峰會「非常好」

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
川習會。路透
川習會。路透

美國總統川普（Donald Trump）接受「時代雜誌」（TIME）專訪時，駁斥了中國國家主席習近平健康狀況不佳的說法，他還說兩人上周的峰會「非常好」。

習近平於9月23日至25日對美國進行國是訪問，川普親自接待。川普接著於9月28日接受時代雜誌專訪，訪問文字紀錄在今天刊出。

當時記者問川普：「有消息稱習近平的健康狀況不佳，你覺得他看起來怎麼樣？」

川普回答道：「我認為他的健康狀況非常好。我也希望你們引述我說的這句話，因為我和他相處了兩天，行程非常緊湊，造訪了很多不同的地方。我不知道，但他的健康狀況完美。」

川普還說，他與習近平的會晤「非常好」，他們倆針對人工智慧（AI）議題討論得不多，但談了一些；他告訴習近平，美國目前在這方面領先中國不少，習近平也「知道這一點」。

川普緊接著說：「我們不希望把這件我們做得非常成功的事停掉。我不想把它停掉。這可是非常大筆的錢。」

川普還說，習近平和他都「同意」將AI改稱為「超級智慧」（Super intelligence，SI）。

在談到許多美國人反對建設資料中心時，川普則說「資料中心非常賺錢」，「如果我們不蓋，它們就會蓋在其他地方」，而「中國想要你們將會擁有的每一座資料中心」，他不希望這些資料中心落腳中國。

川普還談到為習近平舉辦國宴的白宮東廳（East Room）。他表示：「習主席給了我一份名單，人很多，我說，要是我給你，我這邊就沒人了。」

白宮國宴沒有固定的人數上限，唯一限制就是場地容量，而東廳約可容納250人。

整個專訪過程中，川普談論到相當廣泛的議題，包括美國與伊朗戰事、AI蓬勃發展、聯邦準備理事會（Fed）、最高法院，還有他對期中選舉的展望。

習近平 川普 峰會

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