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川普稱杜拜航空喋血事件疑和伊朗有關 若屬實將狠狠打擊

中央社／ 華盛頓1日專電
杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長，疑似企圖讓這架波音737 Max 8客機墜毀。飛機一度在約1分鐘內從約1萬公尺急降至5100公尺，機尾方向舵嚴重受損。圖／ 截自 X / air plus news
杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師刺傷機長，疑似企圖讓這架波音737 Max 8客機墜毀。飛機一度在約1分鐘內從約1萬公尺急降至5100公尺，機尾方向舵嚴重受損。圖／ 截自 X / air plus news

美國總統川普今天被問及杜拜航空（flydubai）駕駛艙喋血事件時表示，根據他聽到的消息，這起事件與伊朗有關，「我們現在正在處理」。若證實德黑蘭確實涉入，川普揚言，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

川普（Donald Trump）今天在白宮接受媒體聯訪，被問及這起事件是否與伊朗有關時表示，「根據目前聽到的消息，我會說答案是『是』，但我們現在正在處理」。

媒體隨後追問若伊朗確實涉入，美國是否會進行報復？川普回應說，「他們將遭受非常沉重的打擊」。

外電報導，杜拜航空編號FZ1073航班原定9月30日從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv），途中飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯，並於沙烏地西北部的塔布克機場（Tabuk Airport）降落。

據稱，副機師在駕駛艙內刺傷印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），企圖使飛機墜毀，但機長與乘客後來成功制伏這名副機師。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早在「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目中表示，襲擊杜拜航空客機機長的副機師曾接受「伊斯蘭激進思想灌輸」。

美國今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。川普今天向媒體重申，「現在我必須做出決定」，要不伊朗簽署協議，要不他們將不復存在。

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