杜拜航空驚魂…印度籍機長浴血 阻墜機成英雄

「杜拜航空」從阿聯杜拜飛往以色列的FZ1073航班，九月卅日發生印度籍機長馬查爾遭副機長刺傷事件。事發時他渾身是血倒在駕駛艙地板，仍用盡力氣設法啟動解鎖裝置打開駕駛艙門，讓眾人合力制伏副機長，驚險阻止墜機，被譽為英雄。

馬查爾正在該航班改降的沙烏地阿拉伯塔布克一家醫院治療休養。以色列總理內唐亞胡稱讚，馬查爾是「真正的英雄」。印度總理莫迪也在社媒Ｘ寫道，「馬查爾機長是英雄。在面臨最嚴峻的危險且身受重傷下，他展現極大的勇氣，和毫不動搖保護其他人生命的決心」。

已婚且有兩名小孩的馬查爾來自印度孟買，在印度廉航「香料航空」服務十多年；二○二二年加入杜拜航空。身為資深波音七三七機長，他在十五年機師生涯累積近九七五○小時飛行時數。

馬查爾去年接受ＹＴ頻道訪問時說，飛行並非自己童年夢想；他原本打算接手家族的紡織事業；直到約十九歲時才在學校舉行的一場航空研討會接觸到飛行，「就是在那，我真的迷上航空業」，因此改變人生志向。

馬查爾還說，「當我們身處高空發生事情時，誰會來救你？要是你夠幸運，機上會有醫生；要是沒有，機組員也許沒接受過動手術訓練，但他們可以救你的命」。

馬查爾母親雖對他選擇投身航空業感到擔憂，但他仍赴紐西蘭丹尼丁接受該國「大陸航空」的機師培訓，之後加入香料航空，一路晉升為機長，負責指導較年輕的機師。大陸航空培訓機師的學校負責人基恩說，馬查爾做得非常好，「我們都很以他為榮，祝他早日康復」。

馬查爾提到，曾因醫療緊急狀況使航班改降，也曾因看似輕微的技術問題而延後起飛；「延誤不是我的問題。只要（乘客）你最後能走出飛機，那就是我要的」。