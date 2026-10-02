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杜拜航空驚恐瞬間…乘客鎖喉副機長 急拉操縱桿

聯合報／ 編譯周辰陽陳韻涵宋凌蘭／綜合報導

「<a href='/search/tagging/2/杜拜航空' rel='杜拜航空' data-rel='/2/262744' class='tag'><strong>杜拜航空</strong></a>」9月30日發生疑似劫機事件，被迫改降沙烏地阿拉伯。同日<a href='/search/tagging/2/以色列' rel='以色列' data-rel='/2/103843' class='tag'><strong>以色列</strong></a>籍<a href='/search/tagging/2/乘客' rel='乘客' data-rel='/2/227012' class='tag'><strong>乘客</strong></a>搭其他<a href='/search/tagging/2/航班' rel='航班' data-rel='/2/189435' class='tag'><strong>航班</strong></a>飛抵以色列機場，有以色列人攜國旗接機。歐新社
「杜拜航空」9月30日發生疑似劫機事件，被迫改降沙烏地阿拉伯。同日以色列籍乘客搭其他航班飛抵以色列機場，有以色列人攜國旗接機。歐新社

根據航班追蹤網站Flightradar24，九月卅日發生空中喋血事件「杜拜航空」航班，在首次發出緊急訊號前，飛機在半分鐘內驟降近一點四萬呎（約四二六七公尺）。

十六歲乘客伊塔列對法新社說，「就像我們經歷很嚴重亂流，但其實並沒亂流」；當時感覺就像坐雲霄飛車；「我腦中想的是，我完蛋了、我不該就這樣死掉」。兩名女性乘客對以色列電視台「第十二頻道」說，乘客開始尖叫，飛機隨即左右搖晃。

乘客史匹格對以色列「國土報」說，前排乘客發現情況有異後，三至五名男子衝進駕駛艙制伏凶手，並救治受傷的機長。

與其他乘客及機組員合力制伏副機長的以色列籍水電工哈尤恩和以色列總理內唐亞胡會面時說，自己看過空難紀錄片「空中浩劫」系列，他知道在飛安危機時應採什麼行動。

哈尤恩說，由於遭刺傷的機長倒在駕駛艙門旁，一開始很難把艙門打開，進駕駛艙後，他看到副機長趴在儀表台上，看來正企圖使飛機失去功能。於是他呼喊其他乘客幫忙，並以鎖喉方式制住副機長，將副機長拖出駕駛艙，接著哈尤恩回駕駛艙抓住飛機操縱桿往後拉，整個過程都在幾秒內發生。

該紀錄片系列二○○三年首播，英文版在「國家地理頻道」及Discovery頻道播出。

美國聯合航空前機師兼飛安專家阿洛尤指出，飛機在急遽下降過程中，尾部的方向舵大部分遭撕裂脫落後，竟能安全降落；方向舵當時應承受非常強大的氣動力，才會發生遭撕裂脫落的情況，「我很驚訝飛機竟然沒解體」。

杜拜航空 內唐亞胡 以色列 航班 乘客

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