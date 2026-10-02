杜拜航空喋血 以總理：機長乘客反抗 阻止911重演

對於一架飛往以色列的阿拉伯聯合大公國廉航「杜拜航空」航班九月卅日驚傳空中喋血事件，以色列總理內唐亞胡同日在社媒Ｘ寫道，機長拯救一七四人的生命，包括以色列公民及其他國籍的人士。內唐亞胡接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時形容，機長和乘客的反抗，阻止一場重演二○○一年九一一事件般的災難。

美國總統川普九月卅日也在白宮橢圓辦公室說，「我的確就這起事件與內唐亞胡談了很久，看來這位副機長也許是恐怖分子，也可能是瘋子，他刺傷機長」；尤其最令人驚嘆的是，乘客合力制伏副機長。以色列總統赫佐格聲明，將頒發「英勇獎」予四名因協助制伏副機長而阻止墜機的以色列公民。

內唐亞胡辦公室聲明，所有乘客都已脫險；這是非常嚴重的安全事件。內唐亞胡並對ＣＮＮ說，持械行凶的副機長是阿曼籍；事發後，該航班轉降沙烏地阿拉伯西北部的塔布克機場，副機長正在沙國接受訊問；事發前，以方並未接獲任何具體預警。

行凶副機師是阿曼籍 初判獨自犯案

川普說，尚不清楚這起事件背後動機。美國福斯新聞提問內唐亞胡，有無任何跡象顯示伊朗涉入，他答道，「現在下定論言之過早」。杜拜航空也聲明，提醒外界勿過早臆測；調查期間將暫停原定往返以色列的航班。

內唐亞胡認為，副機長將引渡至阿聯。兩位以色列安全官員對路透說，初步評估，副機長很可能獨自犯案。

阿聯檢察總長下令調查，並表示調查小組已著手處理本案，設法釐清這起事件和任何恐怖行動或意圖的關連程度。目前調查的重點之一是，為何副機長是非以色列邦交國籍；尚不清楚阿曼籍副機長如何取得許可。

以色列總理辦公室發言人史匹曼說，「對所有將飛往以色列的機師，我們都將了解他們身分，確認是誰、進行某種形式的安全審查」；內唐亞胡已下令加強安檢飛往以色列航班，無論以色列國籍航空或外國航空公司。