牛皮破了？川普單方面宣布獲南韓天價投資 遭打臉「明明尚未敲定」

美國總統川普九月卅日指稱，南韓將投資美國能源產業兩千億美元，包括五四○億美元的阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）管線計畫。

美國內政部長柏根說，未來日本、南韓、菲律賓及台灣等所有盟友，都能仰賴美國供應的能源。

川普在美國能源部長萊特和柏根等高官陪同下，在白宮宣布南韓對美投資計畫，除了上述的ＬＮＧ管線計畫，還有在德州興建一座大型天然氣發電廠與興建八座新核電廠計畫。

柏根也形容，「這是一項歷史性協議」，將改變阿拉斯加的未來和石油地緣政治的未來；該ＬＮＧ管線計畫完成後，就能從阿拉斯加輸送能源至日本，「我們全部盟友都能仰賴美國的能源」。

共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文也在白宮橢圓辦公室。他正與民主黨籍前聯邦眾議員佩爾托拉在十一月美國期中選舉激烈競爭。川普稱讚，該ＬＮＧ管線計畫將是美國史上規模最大的能源項目之一。

然而，南韓政府十月一日強調，該ＬＮＧ管線計畫屬韓美「後續協商事宜」，尚未敲定；韓美敲定的只有在德州恩西納爾地區興建一座大型天然氣發電廠，即Project Star計畫。

南韓產業通商部長金正官十月一日說，這次公布的韓美戰略投資計畫，除履行去年十月達成的韓美關稅協議，更在ＡＩ、核電及ＬＮＧ等與未來產業與經濟安全直接相關的戰略領域結合兩國優勢；南韓政府將堅守以國家利益為最優先、僅投資具商業合理性計畫的原則。