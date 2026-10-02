川普認與習會面有談釋放政治犯問題 但未提具體案件

川普九月三十日被問及他是否與習會面時提起黎智英及被中國扣留的美國人時表示，「我們談過，我認為我們進行了一些非常非常重要的討論，當然也希望是有成效的討論」，不過，他在回應時沒有說到具體案件。

路透報導，當記者詢問，川普是否曾向習近平提出政治犯案件，例如今年六月遭逮捕的緬甸裔美國學者敏辛，以及黎智英時，川普表示：「我有跟習近平主席談。我有」。

白宮在習近平訪美前曾表示，預計川普將向習近平提出在中國遭到錯誤拘押人士的案件。白宮並未說明，川普是否打算直接提出與西藏、維吾爾穆斯林少數族群，以及中國新的民族團結法律有關的更廣泛人權議題。

川普一直將爭取遭海外拘押的美國人獲釋列為優先事項，包括遭中國拘押的美國人；與此同時，他基本上避免談論中國對待西藏人、維吾爾人及異議人士的問題。

黎智英為現已停刊的蘋果日報創辦人，今年二月因「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」，被判處二十年有期徒刑。

陳友麟與敏辛是美國政府列為遭中共錯誤拘留的美國公民。但中方表示，該兩人涉間諜罪，目前正由司法機關依法辦案，不存在所謂的錯誤羈押。

敏辛是今年六月赴中國昆明參加學術研討會，於入境時遭到拘留。中方指控他涉嫌搜集涉及中緬油氣管道、邊境民族武裝等戰略信息，涉嫌從事危害中國國家安全的活動。

陳友麟出生於中國，一九九八年赴美從事學術研究，也研究包括北韓在內的核子試驗。二○二四年他在北京準備搭機返美時被中共國安人員拘捕，他疑似攜帶專業地震探測設備，赴大陸西部戰略山區、地下核子試驗備選區域等敏感地帶架設臨時觀測點。