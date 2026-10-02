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英MI5首次公開警告：中國藉學術交流 提升間諜能力

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
英國情報機關「軍情五處」（MI5）警告有中國組織代替中國國家安全部資助學者從事人工智慧等研究，來強化中國刺探情報能力。美聯社
英國情報機關「軍情五處」（MI5）警告有中國組織代替中國國家安全部資助學者從事人工智慧等研究，來強化中國刺探情報能力。美聯社

英國軍情五處（MI5）九月卅日罕見發布「間諜活動警報」，指中國通用技術研究院（CGTRI）與中國國家安全部關係密切，並透過資助人工智慧（ＡＩ）、網路安全等研究，提升中方間諜技術能力。英國安全事務國務大臣賈維斯同日致函全國大學校長，要求教職員終止與該機構合作。

路透報導，MI5表示，這是該機構首次自行對外公開發布此類警報。超過一百名在英國的學者曾參與由中國通用技術研究院資助的研究計畫，但部分學者及研究機構可能是在不知情下參與，並不知道該機構與中國國安部的密切關係。

MI5指出，中國通用技術研究院的主要目的，是資助可直接提升中國國安部間諜技術能力的學術研究。英國學者參與的相關計畫涉及人工智慧、網路安全、隱蔽通訊系統及隱寫術等領域。所謂隱寫術，是將資訊隱藏於其他訊息或物件中的技術。

MI5稱，相關研究可為中國國安部的間諜活動提供支援，對英國國家安全構成威脅。警報也提醒，在此次警告發布後，如果仍繼續與中國通用技術研究院合作，可能面臨依英國二○二三年通過的「國家安全法」被追究刑責的風險。

賈維斯表示，已致函所有英國大學校長，要求確保教職員終止與中國通用技術研究院的合作。他稱，這項警報揭露中國情報機構企圖暗中利用英國學者的專業知識及研究成果，危及英國及盟友的國家安全。

中國駐英國大使館則反駁，英國情報部門的相關指控「捕風捉影、無中生有」，中方堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉。中方並要求英國情報部門停止散布不實訊息，停止破壞中英教育交流及科研合作。

報導指，近年英中關係日益複雜。英國政府一方面尋求改善與北京的關係，以加強經貿往來；另一方面，也多次警告中國間諜活動及試圖影響英國民主。MI5局長麥卡倫去年曾表示，中國間諜每天都對英國國家安全構成威脅。

間諜 英國 國安 中國 人工智慧

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