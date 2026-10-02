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美軍2成將領將被拔！赫塞斯宣布大清洗：軍隊不再是「覺醒」部門

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國國防部長赫塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科，發表「軍力現況」演說。法新社
美國國防部長赫塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科，發表「軍力現況」演說。法新社

美國國防部長赫塞斯九月卅日在維吉尼亞州匡提科的陸戰隊基地，向數百位美軍官兵發表「軍力現況」演說。內容遠出乎原本預料的大幅削減美軍將領人數，還為他設想的未來美軍部隊擘畫六項轉型倡議，除將高度倚重無人機群，並廣納馬斯克等美國科技領袖的意見。

和去年台下坐著八百多位美軍將領不同，今年主要是較低階的官兵。赫塞斯重申去年的說法，即美軍「不要胖子、跨性別者、大鬍子、怪咖、懦夫與激進分子，只要戰士；意識形態的小丑出局、愛國牛仔上場，加上睪固酮檢測」。他最近下令，卅歲以上男性美軍每年接受睪固酮濃度是否足夠的篩檢。

赫塞斯強調，美軍「不再是『覺醒』部門，也不再是軟弱部門」。

赫塞斯說，「據資料數據統計人員的說法，我們解僱全軍一成的將軍及上將；我們也削減一成的將領人數。所以整體削減了兩成；媒體稱為清洗，我稱為追究責任，而且早該這麼做了」。

另外，赫塞斯宣布，五角大廈將成立全新的四星級司令部，專責自主作戰和機器人戰爭；新的「自主作戰司令部」（AUTOWARCOM）將擁有類似軍種的權限，將在未來幾月藉由「阿金庫爾計畫」建置。

赫塞斯表示，俄烏戰爭帶來的教訓是，並非只靠某種類型的無人機就能贏得戰爭，而是需一套專為特定目的打造的系統，最大限度地提升適應力；即美軍既需更多高端武器，也需大量更價廉且可消耗的自主系統。

第二項倡議是「子午線計畫」，將召集美國政府官員、學者及民間企業領袖，共同研究可能形塑數十年後衝突型態的技術和潛在未來戰場；將由五角大廈技術長麥可督導，並由SpaceX執行長馬斯克、安杜里爾共同創辦人拉奇與共和黨籍前聯邦眾議院議長金瑞契領銜。

第三項倡議是「美國堡壘」，將聚焦未來戰爭的軍事韌性，確保美國軍事設施及供應鏈可承受重大攻擊或全球性的供電中斷。

其餘倡議還有舉辦全美大型競賽，興建赫塞斯口中的美國數十年來首座主要新軍事設施；在全美大專院校推動符合川普政府價值觀的新計畫，擴大軍官培育；成立直接向美國國防部長彙報的新宗教事務辦公室。

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