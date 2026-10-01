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杜拜航空駕駛艙喋血 以色列總理：副機師受激進思想灌輸

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。美聯社
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）。美聯社

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，襲擊杜拜航空（flydubai）客機機長的副機師曾接受「伊斯蘭激進思想灌輸」。

內唐亞胡在「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目中表示，這名副機師正接受偵訊，但他也指出：「我們知道他接受伊斯蘭激進思想灌輸。」

內唐亞胡還說，這名副機師對著機組人員喊著「殺了我，殺了我」，意味著「他顯然有自殺傾向」。

法新社報導，機長與乘客後來成功制伏這名副機師，阻止他企圖讓飛機墜毀。

根據航班追蹤網站FlightRadar24，杜拜航空這架編號FZ1073航班原定從杜拜（Dubai）飛往特拉維夫（Tel Aviv），途中飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯，並於沙烏地西北部的塔布克機場（Tabuk Airport）降落。

據稱，副機師在駕駛艙內刺傷印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），企圖使飛機墜毀。乘客事後稱，當時就像在搭雲霄飛車，人們放聲尖叫，所幸有人衝進駕駛艙，阻止情況惡化。

杜拜 機師 以色列

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