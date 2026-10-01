英國要求學術界與某中國機構切割 稱其背後是大陸國安部

（德國之聲中文網）英國情報機構軍情五處（MI5）在9月30日發布前所未有的警告，稱一家中國機構代表中國國家安全部（簡稱「中國國安部」），參與資助人工智慧（AI）等領域的學術研究。

在其發布的「間諜活動警報」中，軍情五處表示，有超過100 名在英學者參與了由中國通用技術研究院（CGTRI）資助的計畫；而中國通用技術研究院與中國國家安全部有著「極強的關聯」。

軍情五處：許多學者在接觸時是出於善意、並不知情

英國軍情五處表示，這是該機構首次獨立公開發布此類警報。

該「間諜活動警報」表示：「軍情五處認定，中國通用技術研究院的主要目的是資助那些能直接提升中國國安部間諜技術能力的學術研究。」「英國學者參與了由中國通用技術研究院資助的計畫，涉及人工智慧、網路安全、隱密通訊和隱寫術（將秘密資訊隱藏在文件等載體的技術）等領域。此類活動為中國國安部的間諜行為提供了支持，從而對英國國家安全構成威脅。」

英國軍情五處提到，許多學者和機構在與中國通用技術研究院接觸時，往往出於善意，並不知曉該機構與中國國安部之間存在密切聯繫。但軍情五處同時指出，若繼續此類接觸，相關人員將面臨根據英國《國家安全法》被起訴的風險。

該法於2023年通過，旨在賦予英國當局更大的權力，打擊外國間諜活動及敵對國家的行動。

北京稱指控是「無中生有」

中國駐英國大使館稱這些指控「純屬捕風捉影、無中生有」，「敦促英國情報部門停止任意散布謠言、破壞干擾中英教育交流和科學研究合作」，並表示已向英方提出嚴正交涉。

路透社指出，這是針對中國間諜活動一系列指控中的最新一例，凸顯了英國在安全方面的擔憂與英政府推動對中關係發展之間存在的緊張與矛盾。

近年來，英國與中國的關係變得日益復雜。

中國是英國的重要貿易夥伴。一方面，英國政府尋求改善對中關係以促進經貿往來，並批准了中國在倫敦建設其在歐洲最大使館的計劃；但另一方面，英國也多次就中國間諜活動及破壞英國民主制度的企圖發出警告。

去年，軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）曾表示，中國間諜活動構成日常性的國家安全威脅，並指責中方間諜通過發布虛假招聘廣告，試圖誘騙英國專業人士洩露資訊。

該機構還於去年11月向英國議員發出警示，稱有中國特工偽裝成獵頭、企業代表，企圖接觸議員以搜集情報並影響其活動。

今年6月，「五眼聯盟」（包括美國、英國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭）的安全機構聯合也發布警告，稱中國間諜正積極利用線上徵才平台，招募那些能接觸敏感資訊的人員。

英國大臣誓言採取「強有力行動」應對威脅

英國負責安全事務的大臣賈維斯（Dan Jarvis）表示，他已致信英國各大學負責人，要求確保教職員工終止與中國通用技術研究院的任何關係。

他在一份聲明中表示：「此次警示揭露了中國情報部門試圖暗中利用英國學者專業知識與研究成果的企圖，這損害了英國及其盟友的國家安全。」

他也強調，「國際合作對於確保英國大學及研究機構的持續繁榮至關重要，但我們將採取強有力行動，抵禦我們所面臨的威脅。」

據美聯社報導，由24所英國研究型大學組成的「羅素大學集團」（Russell Group）行政總裁哈克特（Libby Hackett）表示，這些大學「高度重視國家安全責任」。

她說：「羅素大學集團的各校開展的開創性研究是英國極其寶貴的資產，這其中包括涉及國家戰略重要領域的科學研究工作。國際合作固然至關重要，但我們也深知，我們世界領先的科學研究實力可能會使英國成為敵對勢力覬覦的目標。」

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