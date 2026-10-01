美國撤銷簽證 玻利維亞檢察總長被捕…涉洗錢販毒

南美洲國家玻利維亞的內政部長歐威多（Marco Antonio Oviedo）今天證實，檢察總長馬里亞卡因涉嫌洗錢及販毒被逮捕。

法新社報導，馬里亞卡（Roger Mariaca）昨天在玻利維亞中部聖克魯斯（Santa Cruz）被捕。美國兩天前以馬里亞卡疑與毒品販運有關為由，撤銷他的簽證。

美國國務院本週指控近20名來自玻利維亞、哥倫比亞及厄瓜多的人士涉嫌貪污、與毒品販運有關，或密謀顛覆各自國家的政府。

華府稍早指出，馬里亞卡「收受賄賂，協助毒品販運並幫助暴力罪犯逃脫司法制裁」。

馬里亞卡上月28日否認相關指控，並在發給媒體的聲明中堅稱，美方撤銷其簽證的決定是對其調查工作的「干預」及「政治施壓」。

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