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基輔核研究設施遇擊 火勢迅速撲滅反應爐未受損

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
圖為烏克蘭基輔一名防空士兵。 美聯社
圖為烏克蘭基輔一名防空士兵。 美聯社

烏克蘭核安監管機構表示，位於首都基輔的核子研究所（Institute for Nuclear Research）廠區昨天遭1架俄羅斯無人機攻擊，所幸火勢迅速撲滅，試驗核反應爐未受損。

法新社報導，烏克蘭核安監管機構今天發布聲明說，無人機攻擊引起的火勢已迅速撲滅，無人傷亡。

聲明指出：「反應爐本身和所有對安全至關重要的系統均未受損，廠區內偵測到的輻射數值沒有變化。」

根據聲明，這座反應爐自2022年起已停止運轉。

此外，俄軍今天出動無人機攻擊基輔一座主要橋梁南方大橋（Southern Bridge）。這座橋橫跨第聶伯羅河（Dnipro River），是連結烏克蘭東西向的交通要道。

社群媒體Telegram轉傳的影像畫面顯示，這座橋一處支撐結構附近發生爆炸，冒出陣陣濃煙，案發當時車輛和地鐵列車正通過這座橋。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，橋梁一度封閉，專家正在檢查橋身結構是否受損。

基輔市政府隨後表示，初步勘查「未發現任何重大損壞」。法新社記者指出，橋梁遇襲數小時後已恢復車輛雙向通行。

反應爐 基輔 烏克蘭 俄羅斯

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