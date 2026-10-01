寮國異議人士在泰國失蹤 人權團體憂遭跨國鎮壓

寮國內容創作者、異議人士希奎奧・拉普昌（Khieo Lapchanh）在泰國失蹤已逾2週。人權團體指出，他失蹤前曾因在社群媒體發布批評寮國政府的影片而受到威脅，不排除遭綁架或被帶回寮國。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，26歲的希奎奧9月15日最後一次現身是在泰國中部龍仔厝府（Samut Sakhon），原訂隔天前往曼谷聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）接受庇護面談。

總部位於泰國的人權團體「馬努西亞基金會」（Manushya Foundation）表示，希奎奧2019年首次進入泰國，此後在龍仔厝府一家餐廳工作。他在由該基金會協助準備的信件中表示，自2025年底開始在臉書發布影片後受到威脅，因此決定申請庇護。

希奎奧經營的臉書帳號發布多部批評寮國政府的影片，該帳號迄今已逾16萬個追蹤。

創辦人兼執行董事普拉迪吉（Emilie PalamyPradichit）表示，希奎奧失蹤「很有可能」與跨國鎮壓有關。

她說：「數位跨國鎮壓不會只停留在網路上，也可能讓異議人士面臨人身危險。」並指出，希奎奧因擔心自身安全，已經停止在網路上發聲，「現在他失蹤了」。

根據報導，普拉迪吉9月16日發現希奎奧失聯，原本準備帶他前往UNHCR接受面談，但電話無人接聽；她18日向當地警方通報希奎奧失蹤。

希奎奧任職的餐廳老闆告訴自由亞洲電台（RFA），9月15日因希奎奧沒有上班，曾打電話聯絡，但他的手機已關機。

老闆表示，原本以為希奎奧可能未告知便離職，直到他接連兩天未上班，才在18日前往他的住處尋找，但同樣沒有找到人，並向警方報案。

報導指出，希奎奧的失蹤並非首例。過去曾在泰國參與反寮國政府抗議活動的民主人士薩亞翁（OdSayavong）2019年8月失蹤，泰國警方表示，調查至今仍無進展。同年11月，曾參與在曼谷寮國大使館前抗議的寮國移工菲拉昌（Phetphouthon Philachane），返回寮國探親期間在永珍失蹤。