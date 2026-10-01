聽新聞
0:00 / 0:00
中式餐廳「習近平」遭噴漆…4陸人涉闖入灑農藥 南韓法院批准逮捕令
韓國京畿道一家中式餐廳以現任中國國家主席名字「習近平」當作店名，但該餐館在9月24日遭人闖入噴漆，當地警方今天指出，法院已對涉嫌噴漆破壞的4位中國籍男子簽發逮捕令。
韓聯社報導，韓國京畿道盆唐警察署表示，水原地方法院城南分院已經對4位中國籍男子簽發逮捕令，他們涉嫌闖入京畿道城南市盆唐區一間中式餐廳實施噴漆破壞。
逮捕令簽發後，警方可推進申請國際刑警組織（International Police Agency）紅色通緝令、尋求中國刑事司法協助等程序。
如果這4名男子入境韓國，警方可立即拘捕他們。
韓國前鋒日報（The Korea Herald）日前報導，根據警方資訊，4位中國男子年紀介於20多歲至40多歲之間，他們在9月24日凌晨2時40分左右闖入這間餐廳並於店內惡意噴漆，還噴灑疑似農藥物質到食材上。
這些嫌犯戴著口罩與帽子，在餐廳內部進行大約一個小時的破壞行動。
他們犯案後就搭乘計程車前往首爾的住宿處，再前往仁川機場且離開韓國。相關當局官員透露，據信他們逃往中國煙台市和上海市。
當時調查人員提及，這家餐廳可能因店名而成為鎖定目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。