中式餐廳「習近平」遭噴漆…4陸人涉闖入灑農藥 南韓法院批准逮捕令

韓國京畿道一家中式餐廳以現任中國國家主席名字「習近平」當作店名，但該餐館在9月24日遭人闖入噴漆，當地警方今天指出，法院已對涉嫌噴漆破壞的4位中國籍男子簽發逮捕令。

韓聯社報導，韓國京畿道盆唐警察署表示，水原地方法院城南分院已經對4位中國籍男子簽發逮捕令，他們涉嫌闖入京畿道城南市盆唐區一間中式餐廳實施噴漆破壞。

逮捕令簽發後，警方可推進申請國際刑警組織（International Police Agency）紅色通緝令、尋求中國刑事司法協助等程序。

如果這4名男子入境韓國，警方可立即拘捕他們。

韓國前鋒日報（The Korea Herald）日前報導，根據警方資訊，4位中國男子年紀介於20多歲至40多歲之間，他們在9月24日凌晨2時40分左右闖入這間餐廳並於店內惡意噴漆，還噴灑疑似農藥物質到食材上。

這些嫌犯戴著口罩與帽子，在餐廳內部進行大約一個小時的破壞行動。

他們犯案後就搭乘計程車前往首爾的住宿處，再前往仁川機場且離開韓國。相關當局官員透露，據信他們逃往中國煙台市和上海市。

當時調查人員提及，這家餐廳可能因店名而成為鎖定目標。