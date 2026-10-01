快訊

打死權利車行同事…男載屍自首 警查出是詐欺通緝犯、逃亡逾2年

日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜航空駕駛艙喋血案涉恐攻？ 阿聯展開調查

中央社／ 杜拜1日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）披露，阿聯（UAE）檢察總長今天表示，當局已對近日一架飛往以色列杜拜航空（Flydubai）班機驚傳駕駛艙喋血事件展開調查。

法新社報導，檢察總長下令調查並表示「調查小組已著手處理這樁案件」，設法釐清「此事件與任何恐怖行動或意圖的關聯程度」。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資訊，杜拜航空編號FZ1073航班原定9月30日從阿聯飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv），途中於飛越約旦領空時偏離航道，轉向沙烏地阿拉伯並於沙烏地西北部的塔布克機場（Tabuk Airport）降落。

1名沙烏地阿拉伯消息人士告訴法新社，以色列屢次請求沙烏地政府核准以國派機接送轉降當地的杜拜航空以色列籍旅客，但遭沙國當局拒絕。

這名人士透露：「他們（以國）要求派2至3架軍機直飛塔布克機場，這項請求被打回票。接著請求派民航班機前往，也遭到拒絕。」

另據美聯社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）在美國有線電視新聞網（CNN）昨夜播出的專訪中表示，持械傷人的副機師是阿曼籍人士，目前在沙烏地阿拉伯接受偵訊。尼坦雅胡也說，以色列在事發前未接獲任何具體預警。

福斯新聞（Fox News）詢及尼坦雅胡是否有任何跡象顯示伊朗涉入，他回答說「現在下定論仍過早」。

Flightradar24指出，該航機數據顯示，在第一次發出緊急訊號前，飛機於30秒內突然快速下降近1萬4000英尺（約4267公尺）。

這架班機駕駛艙內部據稱副機長刺傷印度籍機長馬查爾（Smit Machchhar），企圖使飛機墜毀。乘客事後稱當時就像在搭雲霄飛車，人們放聲尖叫，所幸有人衝進駕駛艙，阻止情況惡化。

其中一名闖入駕駛艙制伏襲擊者的以色列籍乘客哈尤恩（Yaniv Hayun）返國接受尼坦雅胡接見，描述他在這場空中緊急事件中如何提供協助。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，將頒發「英勇獎」給4名協助制伏杜拜航空副機長、阻止飛機墜機的以色列公民。受獎人包括水電工哈尤恩。

赫佐格在聲明中表示：「你們冒著生命危險拯救他人，阻止一場可怕的災難發生。今天，全世界都看見以色列社會美麗又勇敢的一面。」

杜拜 血案 沙烏地阿拉伯 以色列 機師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

杜拜航空劫機喋血／與以國無邦交 阿曼機師怎有執飛許可？

機師被刺航班險墜毀！內唐亞胡：乘客多是以色列人 內情不單純

相關新聞

大陸駭客冒充美國前官員 意圖竊取AI專家電子郵件

網路安全公司Proofpoint今天表示，中國駭客冒充包括前政府官員在內的美國人工智慧（AI）專家，試圖竊取智庫、大學和...

日本神戶鬧區轎車撞行人 4人輕重傷20多歲女子命危

日本神戶市中央區加納町的神戶國際會館前交叉路口，今天下午發生轎車衝撞行人的事件，造成5人輕重傷，其中一名20多歲的女傷者...

中式餐廳「習近平」遭噴漆…4陸人涉闖入灑農藥 南韓法院批准逮捕令

韓國京畿道一家中式餐廳以現任中國國家主席名字「習近平」當作店名，但該餐館在9月24日遭人闖入噴漆，當地警方今天指出，法院...

陸科研船徘徊巴丹海域 菲律賓海岸防衛隊派出「最大船艦」與飛機驅離

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天表示，已派出最大1艘艦艇和飛機，驅離菲國北部巴丹群島（Batanes）外海、接近台灣周圍海...

兩韓非軍事區爆炸事件 南韓總統敦促平壤展開對話

兩韓非軍事區（DMZ）日前發生地雷爆炸，造成3名南韓軍人受傷，經調查發現是北韓殺傷性地雷所致。南韓總統李在明今天呼籲北韓...

京都八幡市長休產假創先例 入選「時代」雜誌下一代百大人物

美國「時代」雜誌30日公布各領域引領未來的「下一代百大人物」，36歲的京都府八幡市市長川田翔子入選領袖類別，該雜誌評價她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。