日本神戶鬧區轎車撞行人 4人輕重傷20多歲女子命危

日本神戶市中央區加納町的神戶國際會館前交叉路口，今天下午發生轎車衝撞行人的事件，造成5人輕重傷，其中一名20多歲的女傷者失去呼吸心跳。

「朝日新聞」報導，兵庫縣警方與神戶市消防局表示，傷者也包含肇事男性駕駛。

日本MBS電視台與關西電視台報導，事發現場位在JR三宮站以南的地方，是神戶的中心，當地百貨等商場林立，平時人來人往。

消防單位指出，今天下午3時40分左右接獲多起通報稱有轎車衝撞行人，這起事故共造成5人受傷，其中一名20多歲的女傷者失去呼吸心跳，一名男性受到重傷，其他3人則傷勢輕微。

肇事轎車當時碰撞正在穿越斑馬線的行人，事後停在中央分隔帶，前方保險桿掉落，且現場散落著許多碎片。

當時在現場的卡車司機回憶，「正在直行的時候，突然有一輛車衝過來」。

其他目擊者表示，「這輛車無視紅綠燈，突然朝交叉路口衝過來」。

警方正在調查事故詳情。