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兩韓非軍事區爆炸事件 南韓總統敦促平壤展開對話

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
南韓總統李在明。 美聯社
南韓總統李在明。 美聯社

兩韓非軍事區（DMZ）日前發生地雷爆炸，造成3名南韓軍人受傷，經調查發現是北韓殺傷性地雷所致。南韓總統李在明今天呼籲北韓重返對話。

法新社報導，1950至1953年發生的韓戰，以停戰協議而非和平條約告終，首爾與平壤當局目前在法律上仍處戰爭狀態。

這起爆炸事件發生在9月21日，地點位於兩韓非軍事區內，這個地帶自1953年停戰協議簽署以來，一直是分隔南北韓、埋有大量地雷的緩衝地帶；這起事件造成3名南韓軍官重傷，其中1人失去一隻腳。

李在明今天在南韓軍人節發表談話時表示：「南北韓關係的癥結極其複雜，但我們將穩健且耐心地逐一化解。」

他並說：「希望北韓能在長期中斷後，與我們一同重返重建互信、恢復對話的道路。」

南韓國防部昨天要求北韓就這起爆炸事件致歉，指稱這起事件「明顯違反停戰協議，並損害現有南北韓協議的精神」。

不過，北韓領導人金正恩握有重權的妹妹金與正，昨天否認這起地雷爆炸事件與北韓有關，更指控首爾方面捏造調查結論，並警告將採取報復行動。

南韓 平壤 爆炸 北韓

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