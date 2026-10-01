聽新聞
0:00 / 0:00
陸科研船徘徊巴丹海域 菲律賓海岸防衛隊派出「最大船艦」與飛機驅離
菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天表示，已派出最大1艘艦艇和飛機，驅離菲國北部巴丹群島（Batanes）外海、接近台灣周圍海域的1艘中國科研船。
路透社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，菲律賓此次行動「打斷這艘船未經授權的海洋科學研究，迫使該船駛離原本滯留之處。」
PCG指出，這次派出船身長達97公尺的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）和1架飛機應對中國科研船，並表示這艘船自9月28日以來滯留巴丹群島伊拜雅島（Itbayat）西北方約37.84海里處。
PCG說，馬格巴努亞號駛近至距離中國科研船「嘉海科7」約100碼內，放下1艘硬殼充氣艇繞行該船數次，並由菲方人員透過無線電發出警告。海岸防衛隊還說，「嘉海科7」在活動期間多次避開菲律賓船隻。
隨後1艘中國海警船駛抵現場企圖掩護「嘉海科7」，並透過無線電與菲律賓艦艇針鋒相對。
海岸防衛隊指出，中國海警船此次介入「事關重大」，因為「嘉海科7」是民營船隻，引人質疑它與中國政府的關聯，更引發外界關注該船在巴丹群島和呂宋海峽（Luzon Strait）海底電纜周圍蒐集資料有何目的。
據報導，中國駐馬尼拉大使館對此暫無回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。