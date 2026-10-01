陸科研船徘徊巴丹海域 菲律賓海岸防衛隊派出「最大船艦」與飛機驅離

菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天表示，已派出最大1艘艦艇和飛機，驅離菲國北部巴丹群島（Batanes）外海、接近台灣周圍海域的1艘中國科研船。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，菲律賓此次行動「打斷這艘船未經授權的海洋科學研究，迫使該船駛離原本滯留之處。」

PCG指出，這次派出船身長達97公尺的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）和1架飛機應對中國科研船，並表示這艘船自9月28日以來滯留巴丹群島伊拜雅島（Itbayat）西北方約37.84海里處。

PCG說，馬格巴努亞號駛近至距離中國科研船「嘉海科7」約100碼內，放下1艘硬殼充氣艇繞行該船數次，並由菲方人員透過無線電發出警告。海岸防衛隊還說，「嘉海科7」在活動期間多次避開菲律賓船隻。

隨後1艘中國海警船駛抵現場企圖掩護「嘉海科7」，並透過無線電與菲律賓艦艇針鋒相對。

海岸防衛隊指出，中國海警船此次介入「事關重大」，因為「嘉海科7」是民營船隻，引人質疑它與中國政府的關聯，更引發外界關注該船在巴丹群島和呂宋海峽（Luzon Strait）海底電纜周圍蒐集資料有何目的。

據報導，中國駐馬尼拉大使館對此暫無回應。