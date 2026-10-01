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京都八幡市長休產假創先例 入選「時代」雜誌下一代百大人物
美國「時代」雜誌30日公布各領域引領未來的「下一代百大人物」，36歲的京都府八幡市市長川田翔子入選領袖類別，該雜誌評價她「創下先例」。
日本時事通信社報導，川田翔子在2023年以33歲成為日本最年輕的女性市長，今年7月開始休產假，9月生下一名女嬰。她被認為是日本現任女性地方首長中首位休產假的人。
「時代」雜誌介紹，川田翔子致力於降低學校營養午餐費、擴大產後照護服務等，並指她「透過自身的選擇及政策，示範了如何讓國家更適合家庭生活」。
「時代」雜誌也提到，日本經選舉產生的市長不適用產假制度，川田翔子休產假也招來許多批評，此事同時「凸顯日本職業女性面臨的壓力」。
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