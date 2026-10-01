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紐西蘭國會解散大選開跑 左右陣營激烈拉鋸

中央社／ 威靈頓1日綜合外電報導

紐西蘭國會今天解散，標誌著下個月全國大選競選活動正式啟動。這場選舉目前形成執政的中間偏右聯盟與由工黨（Labour）領導的左派陣營之間勢均力敵的競爭。

路透社報導，紐西蘭國會在11月7日的大選投開票前，已於9月23日舉行最後一次會期，各政黨競選焦點包括生活成本、經濟管理及公共服務。

本週公布備受關注的1News-Verian民調顯示，由工黨領導的偏左翼聯盟有望贏得65席並組閣，相較之下，由現任國家黨（National）、行動黨（ACT）及紐西蘭第一黨（New Zealand First）組成的執政聯盟則預計取得59席。

紐西蘭採行的德國式聯立制選舉制度自30年前實施以來，聯合政府已成為常態，使小黨在決定由誰執政時擁有舉足輕重的影響力。

紐西蘭國會通常設有120席，但如果某政黨贏得的選區席次，超過根據全國政黨得票率比例所應分配到的席次時，國會可能因此增加席次。

根據部分民調，成立10年的中間派機會黨（Opportunity Party）可能在本次大選中崛起，成為掌握組閣關鍵的造王者。

海外投票將於10月21日開始，國內提前投票則於10月26日開放。

紐西蘭 大選 國會

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